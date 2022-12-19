Поблизу Куп'янська внаслідок обстрілів загарбників отримав поранення фельдшер
18 грудня внаслідок обстрілів рашистів Куп'янського району Харківської області 31-річний фельдшер отримав поранення під час чергування
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район", - пише очільник області.
Учора російські окупанти гатили по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок цього осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Медика госпіталізований, його оцінюють стан як легкий.
У селищі Дворічна внаслідок обстрілів росіян пошкоджені приватний будинок та господарські споруди.
Також протягом доби противник обстріляв райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.
18 грудня піротехніки знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.
- 16 грудня окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами, 2 крилаті ракети збили сили ППО. Масований ворожий удар по області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп'янську. Внаслідок обстрілу у лікарні було частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт.
- 18 грудня росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини, внаслідок чого в населеному пункті Ківшарівка було поранено 31-річного фельдшера.
- В селі Довгеньке Ізюмського району двоє місцевих чоловіків підірвались на міні, що лишили по собі окупанти, прокуратурою розпочате кримінальне провадження.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе