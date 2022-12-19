Поблизу Куп'янська внаслідок обстрілів загарбників отримав поранення фельдшер

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район", - пише очільник області.

Учора російські окупанти гатили по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок цього осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Медика госпіталізований, його оцінюють стан як легкий.

У селищі Дворічна внаслідок обстрілів росіян пошкоджені приватний будинок та господарські споруди.

Також протягом доби противник обстріляв райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.

18 грудня піротехніки знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.

16 грудня окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами, 2 крилаті ракети збили сили ППО. Масований ворожий удар по області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп'янську. Внаслідок обстрілу у лікарні було частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт.

18 грудня росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини, внаслідок чого в населеному пункті Ківшарівка було поранено 31-річного фельдшера.

В селі Довгеньке Ізюмського району двоє місцевих чоловіків підірвались на міні, що лишили по собі окупанти, прокуратурою розпочате кримінальне провадження.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb