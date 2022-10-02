Поблизу Лимана ЗСУ збили російський бомбардувальник
Неподалік від Лимана на Донеччині українські захисники знищили російський бомбардувальник Су-34
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Збитий біля Лимана російський бомбардувальник Су-34, реєстраційний номер RF 81852, бортовий 09 червоний. Належав до складу 2-го змішаного авіаполку 21-й авіадивізії, який розташований на аеродромі Шагол в Челябінській області. Тимчасове базування на авіабазі Сеща Брянської області", - наголосили у відомстві.
Також у Страткомі показали фото літака до збиття українськими воїнами.
- 2 жовтня українські військові показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52 ("Алігатор").
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