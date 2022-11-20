Про це Іван Федоров написав у телеграм.

"Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції", - розповів він.

Наразі триває уточнення подробиць.

3 листопада поблизу окупованого Мелітополя пролунала серія вибухів у районі залізничного мосту. Ним росіяни перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Крім того, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.

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