Поблизу Мелітополя пролунали три вибухи біля залізничної станції, - мер
Мер Мелітополя заявив, що у районі тимчасово окупованого селища Веселе було чути три вибухи в районі залізничної станції
Про це Іван Федоров написав у телеграм.
"Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції", - розповів він.
Наразі триває уточнення подробиць.
- 3 листопада поблизу окупованого Мелітополя пролунала серія вибухів у районі залізничного мосту. Ним росіяни перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Крім того, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.
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