Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що рейди РДК та Легіону Свободи в Бєлгородську область мають потужний психологічний ефект на російську владу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Такі ситуації, які ми зараз спостерігаємо в Бєлгородській області, мають більше психологічний характер. Тим паче коли це вже відбувається не вперше, то людей, які живуть всередині Росії, виникають питання. Оскільки у 2016 році Путін заявляв, що кордони Росії не закінчуються. А тепер виявляється, що їхні кордони діряві, як стара свитка", - пояснив Магда.
Політолог зауважив, що росіяни мають звикати до обстрілів, які будуть тільки збільшуватись
"Росіянам не дуже подобається, коли їх обстрілюють.Коли українців обстрілюють, то їм все подобається, а коли їх, то вони обурюються. Ще один важливий момент. Є давній мем про обстріли Воронєжа, але нього ще далеко. Зараз Кремль не дуже наважується обстрілювати Шебекіно, оскільки виходить, що вони будуть бомбардувати власні території. В них паніка і рішення немає. Це має великий психологічний ефект", - додав він.
- 2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині: показали танк у селі поблизу Шебекіно.
- Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що реакція російської влади на операції в Бєлгородській області говорить про "підвищену тривогу щодо війни в Україні" в інфопросторі та суспільстві РФ.
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