Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Такі ситуації, які ми зараз спостерігаємо в Бєлгородській області, мають більше психологічний характер. Тим паче коли це вже відбувається не вперше, то людей, які живуть всередині Росії, виникають питання. Оскільки у 2016 році Путін заявляв, що кордони Росії не закінчуються. А тепер виявляється, що їхні кордони діряві, як стара свитка", - пояснив Магда.

Політолог зауважив, що росіяни мають звикати до обстрілів, які будуть тільки збільшуватись

"Росіянам не дуже подобається, коли їх обстрілюють.Коли українців обстрілюють, то їм все подобається, а коли їх, то вони обурюються. Ще один важливий момент. Є давній мем про обстріли Воронєжа, але нього ще далеко. Зараз Кремль не дуже наважується обстрілювати Шебекіно, оскільки виходить, що вони будуть бомбардувати власні території. В них паніка і рішення немає. Це має великий психологічний ефект", - додав він.