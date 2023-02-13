"Поділився баченням нашої Перемоги": напередодні "Рамштайну" Залужний поспілкувався з генералом Каволі
Напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі
Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй facebook-сторінці.
"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій", – написав Залужний.
Він додав, що подякував генералу Каволі "за глибоке розуміння ситуації", а також поділився своїм баченням української перемоги.
"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", – уточнив Залужний.
- Нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед дев'ятим засіданням Контактної групи з питань оборони України закликав не дозволити Росії перехопити ініціативу на полі бою
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