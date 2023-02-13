Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй facebook-сторінці.

"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій", – написав Залужний.

Він додав, що подякував генералу Каволі "за глибоке розуміння ситуації", а також поділився своїм баченням української перемоги.

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", – уточнив Залужний.