Про це повідомляє The Guardian.

З такою заявою Столтенберг виступив 13 лютого у Брюсселі, напередодні чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Володимир Путін не готується до миру. Він починає нові наступи", - сказав Столтенберг.

Він додав, що наразі союзники ведуть "гонку матеріально-технічного забезпечення" з Росією.

"Ключові засоби, такі як боєприпаси та запчастини, мають надійти в Україну, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя. Чим швидше Київ буде забезпечений зброєю, боєприпасами та запчастинами, паливом, тим більше життів можна буде врятувати", - підкреслив генсек НАТО.