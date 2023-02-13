Столтенберг перед "Рамштайном-9" закликав не дати РФ перехопити ініціативу на полі бою
Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед дев'ятим засіданням Контактної групи з питань оборони України закликав не дозволити Росії перехопити ініціативу на полі бою
Про це повідомляє The Guardian.
З такою заявою Столтенберг виступив 13 лютого у Брюсселі, напередодні чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
"НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Володимир Путін не готується до миру. Він починає нові наступи", - сказав Столтенберг.
Він додав, що наразі союзники ведуть "гонку матеріально-технічного забезпечення" з Росією.
"Ключові засоби, такі як боєприпаси та запчастини, мають надійти в Україну, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя. Чим швидше Київ буде забезпечений зброєю, боєприпасами та запчастинами, паливом, тим більше життів можна буде врятувати", - підкреслив генсек НАТО.
- 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання постачання Україні бойової авіації перебуватиме на порядку денному дев'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".
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