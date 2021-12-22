Подивився пару матчів – співчуваю: Ребров прокоментував негаразди Шевченка на посаді тренера "Дженоа"

Про це повідомляє "Бомбардир" у telegram.

За словами Реброва, Шевченку було важко налагодити гру "Дженоа", оскільки після його призначення вона переважно проводила матчі з лідерами.

"Я подивився пару матчів – співчуваю Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто. Наразі він грає з лідерами, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я певен, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Наразі не вистачає команді якості гравців", – сказав Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.



Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".

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