Подивився пару матчів – співчуваю: Ребров прокоментував негаразди Шевченка на посаді тренера "Дженоа"
Український тренер Сергій Ребров заявив, що Андрій Шевченко переживає на посаді головного тренера італійської "Дженоа" непростий період через складний календар
Про це повідомляє "Бомбардир" у telegram.
За словами Реброва, Шевченку було важко налагодити гру "Дженоа", оскільки після його призначення вона переважно проводила матчі з лідерами.
"Я подивився пару матчів – співчуваю Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто. Наразі він грає з лідерами, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я певен, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Наразі не вистачає команді якості гравців", – сказав Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.
Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
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Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".
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