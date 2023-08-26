Подоляк назвав тези пропаганди РФ, які вона озвучує через контрнаступ ЗСУ на півдні України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що між російськими елітами наростає паніка, тому Кремль вдається до поширення брехливих тез щодо ситуації на фронті та України
Про це він написав у twitter.
Три ключові брехливі тези Росії, на думку Подоляка, які вона активно просуває:
- Конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився;
- Треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю);
- Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".
"Безумовно, усі ці тези мертві та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту. Усі ці тези свідчать лише про одне: наростання паніки всередині російських еліт, нерозуміння, що робити, і катастрофічний страх програти… Отже, треба дотискати", - написав радник.
- Армія РФ зазнала значних втрат за недостатньої підтримки на одному з островів у дельті Дніпра, розташованому у Херсонській області.
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