Подоляк назвав тези пропаганди РФ, які вона озвучує через контрнаступ ЗСУ на півдні України

Про це він написав у twitter.

Три ключові брехливі тези Росії, на думку Подоляка, які вона активно просуває:

Конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився;

Треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю);

Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".

"Безумовно, усі ці тези мертві та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту. Усі ці тези свідчать лише про одне: наростання паніки всередині російських еліт, нерозуміння, що робити, і катастрофічний страх програти… Отже, треба дотискати", - написав радник.