Подоляк назвав три ключові рішення для повернення стабільності у світі
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав три рішення для повернення стабільності в світі
Про це 12 лютого Подоляк написав у twitter.
За його словами, існує три ключових рішення, щоб світ повернувся до стабільності.
"1.Далекобійна зброя. Скорочуємо можливості Росії на полі бою. 2. Посилення санкцій. Всесвітня економіка має жити без Росії. 3. Спецтрибунал. Путін та його оточення мають втратити імунітет. Кримінальна відповідальність важлива”, - написав Подоляк.
- 11 лютого радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські.
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