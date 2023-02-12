Подоляк назвав три ключові рішення для повернення стабільності у світі

Про це 12 лютого Подоляк написав у twitter.

За його словами, існує три ключових рішення, щоб світ повернувся до стабільності.

"1.Далекобійна зброя. Скорочуємо можливості Росії на полі бою. 2. Посилення санкцій. Всесвітня економіка має жити без Росії. 3. Спецтрибунал. Путін та його оточення мають втратити імунітет. Кримінальна відповідальність важлива”, - написав Подоляк.