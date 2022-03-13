Подоляк про вбивство американського журналіста: Скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною

Про це член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк написав у Тwitter, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк.



Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

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