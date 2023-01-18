Про це Михайло Подоляк написав у твіттері.

Раніше, вдень 18 січня, президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною початку "спеціальної військової операції" стала "війна в Україні".

Радник керівника ОП України у своїй заяві-відповіді використав алюзію на роман Джорджа Орвелла "1984": "СВО – це спроба припинити війну…Війна – це мир…Рабство – це свобода…".

Він також наголосив, що "прозріння не буде", і переговори з Росією неможливі, адже вона націлена тільки на війну.

Довідка: за коротким словником політологічних термінів, оруеллізм - це пропагандистське маніпулювання фактами, словами, поняттями та цілеспрямоване спотворення правди, історичного минулого, істини з боку владних структур, які чинять ідеологічний вплив на суспільну мораль через засоби масової інформації та прагнуть досягти цілковитого контролю над суспільством. Термін походить від імені "англійського письменника Е.Блера (псевдонім Дж. Оруелл; 1903-1950) - всесвітньо відомого автора роману-антиутопії "1984".

Нагадаємо, раніше 18 січня Володимир Путін заявив, що "по суті, повномасштабні бойові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися...Все, що ми робимо сьогодні, зокрема у "спеціальній військовій операції", – це спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої "операції".

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