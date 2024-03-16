Кажуть, що прозріння на нього зійшло ще в червні 2023 року: тоді вперше на секретних нарадах відмовився від переговорів з РФ та запропонував ввести в Україну французьку армію.

Обставини змусили? Так, але під ними все ж щось набагато глибше.

Травень 2017 року. Макрон лише став президентом. Його перша зустріч з Путіним, на якій той каже: "Освічена французька публіка знає про русскую Анну — королеву Франції; молодша донька нашого Ярослава була дружиною Генріха І та співзасновницею як мінімум двох європейських династій — Бурбонів та Валуа".

Червень 2017 року. Макрон вперше зустрічається з Порошенком і каже: "Ви знаєте, що в нас дуже давні історичні стосунки між нашими країнами, і я хочу нагадати, що президент України поїде відвідати місце, де похована Анна Київська, яка була королевою франків, і це дуже важливо в контексті нашої спільної тисячолітньої історії".

Відчуваєте, як по-французьки елегантно Макрон аж двічі тицьнув Путіна в какашки?

Анна — Київська. Міг хоча б Ярославна сказати. Але ж Путін сказав "наш Ярослав".

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Ще й історія — тисячолітня. Історія України та Франції. А де тут Росія, де тут Москва?

Пардон, мсьє, вона ще не згоріла!

Якраз перед вторгненням я був в Санлісі, де похована Анна Київська.

Між іншим, це ще та сучка була — хіба Ольга на її рівні стоїть. Крутила шнурки зі своїх коханців, сина та самого Папи, і так тримала владу.

Але це одна з трьох (здається) французьких монархів, останки якої збережені.

Принаймні, так мені розказали в Сен-Дені. Бо коли якобінські виродки викинули звідти в Сену королівські саркофаги — Анни серед них не було. Вона була за сорок кілометрів — в Санлісі.

Санліс - це резиденція короля Генріха I та королеви Анни.

Там вона дала обітницю Богу — збудувати абатство, якщо народиться син.

І виконала її: після народження Філіпа заснувала монастир Сан-Венсан.

Нині в ньому стоїть статуя Анни, але якщо пройтися далі вузькими вуличками тисячолітнього містечка, то потрапите на відкритий простір та розкішний газон.

Посеред нього стоїть ще один пам'ятник з написом, який і процитував Макрон в заочній дуелі з Путіним:

"Анна Київська, королева Франції".

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Відкрив пам'ятник особисто президент Віктор Ющенко у 2005 році.

Санліс — це український острів в морі білогвардійської русофілії, на яку страждає Франція. Українці його відбили повністю, русскіє навіть не сунуться туди.

До двох пам'ятників з Анною не так давно додалося ще одне маркування.

Ми тихенько зайшли в церкву. Це було 26 грудня — другий день Різдва, українці прийшли на Службу.

Храм Бориса і Гліба — поруч з абатством, при ньому діє культурний центр Анни Київської.

Церква багато років була в приватних руках, у 2013 році її купили українці — з ініціативи Бориса Гудзяка.

Збирали зі всього світу - 200 тисяч євро коштував храм і ще півтора мільйона — реставрація.

На першій Архієрейській службі пом'янули жертв Голодомору.

Переконаний, що всі ці дані апарат Макрона детально зібрав. І тоді він влупив.

Це називається "стратегічна культура", базовий елемент інформаційних воєн.

Що ж, між дрімучою минувшиною та армією Франції в Україні не тисячоліття, а якісь роки.

2017: Макрон і Анна Київська.

2024: Макрон і армія в Києві.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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