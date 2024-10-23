Рік тому Зеленський після серії скандалів вже збирав РНБОУ з приводу корупції в ВЛК. І там теж порішали — уволить, цифрувати, реформувати. Але чи було хоч щось зроблено? Ну, от справді — що зробили клерки Зеленського після того, як він підписав указ і перемкнувся на інші задачі?

Отож.

Тому уважно. Зеленський не наказав ліквідувати МСЕК. Він наказав клеркам розробити необхідні накази для цього. А чи зроблять? Буде видно потім.

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Ну, і взагалі — а навіщо ліквідовувати МСЕК? Вона виконувала важливу функцію з присвоєння інвалідності. Тепер не буде кому цього робить? Чи це розвал однієї структури для заміни новою - з новими кадрами, без покарання попередників, щоб нові не боялись робити ту ж ху*ню, що і в мсечці? На вході в комісії просто переобілетять лікарів? Посадять в тюрму за незаконне збагачення батька радника президента Власюка з вінницької мсечки з 13 квартирами та чотирма теслами? Міністр охорони здоров'я теж нічого не бачив у своїй вертикалі? Чому його не звільняють, як генпрокурора?

І я проти звільнення генпрокурора за власним бажанням президента. Бо це дозвіл втекти від відповідальності. Нєфіг. Назад на галєри розхльобувати. Виправляти. А не тікати на пенсію. Шукати нових прокурорів замість інвалідних бл*дєй.

І за провал торішнього рішення щодо цифровізації ВЛК теж має бути окремий розбор польотів (чи їх відсутності) у вертикалі Генштабу.

Кароч. Тут багато що можна розводити. Але проблема в тім, що цього разу ціна провалу значно вища, ніж рік тому. На фронті все гірше. В тилу все менше. Путєн готується валить нас ракетами й новим фронтом. Якщо не розв'язати проблеми з обороноздатністю, то нового президента України зватимуть не Володимир, а Владімір.

Це не кіно.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Юрій Ніколов, журналіст

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