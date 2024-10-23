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OPINION

Чи світить генпрокурору Костіну закордонне відрядження?

Віктор Шлінчак
23 жовтня, 2024 середа
08:02
Погляд

У нас з колегою виникло екзистенційне питання. І воно знову, вибачайте вже, на тему посольських призначень

Зміст

А тема звучала так: якщо генпрокурор іде зі своєї посади на тлі скандалу з масовим оформленням прокурорами фальшивих довідок про інвалідність, чи може він претендувати на посаду посла України? І чи цей факт у разі його призначення не гратиме проти України?

А тепер до хронології.

Питання про зміну чинного очільника ГПУ актуалізовувалось якимись хвилями. Півтора року тому Андрія Костіна уже відправляли у відставку. Щоправда, минулого літа, коли я цю тему поверхово зачепив у контексті призначення Костіна послом, "посильні" з ГПУ сказали, що ніхто нікуди не їде. Але наприкінці минулого року — на початку цього прізвище Костіна зʼявилося серед претендентів на відрядження до Лондона (були також ще Олексій Рєзніков, Юрій Гусєв і Дмитро Кулеба). Костін ніби був не проти цього відрядження в обмін на написану заяву. Але проти чомусь були британці. Принаймні на рівні усних перемовин. Хто врешті-решт поїхав до Британії, ви знаєте. 

На початку літа-2024 знову активізувались чутки про зміну генпрокурора. Мовляв, йому активно шукають місце у посольстві однієї з європейських країн. Нідерланди — одна з них. 

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І от — відставка. А посол України в Нідерландах Олександр Карасевич має обійняти посаду заступника міністра в команді Андрія Сибіги. Тобто посада скоро буде вакантною.  

Виходить, що закордонне відрядження таки світить Костіну, тим більше, що це можна пояснити необхідністю посилення команди, яка представляє  Україну в судовому процесі проти РФ через вторгнення російських військ. Суд ООН, нагадаю, розміщений, як і посольство України, саме  у Гаазі (Нідерланди). 

Але, повторюся, є етичне питання: чи може очолювати представництво України за кордоном людина, яка пішла у відставку на тлі скандалу? І чи нададуть тепер йому агреман? 

Тим часом за крісло генпрокурора вже почалась велика війна. Цікаві претенденти, цікаві кейси. Ще набачимось.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
корупція в Україні
Нідерланди
Кримінал
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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