А тема звучала так: якщо генпрокурор іде зі своєї посади на тлі скандалу з масовим оформленням прокурорами фальшивих довідок про інвалідність, чи може він претендувати на посаду посла України? І чи цей факт у разі його призначення не гратиме проти України?

А тепер до хронології.

Питання про зміну чинного очільника ГПУ актуалізовувалось якимись хвилями. Півтора року тому Андрія Костіна уже відправляли у відставку. Щоправда, минулого літа, коли я цю тему поверхово зачепив у контексті призначення Костіна послом, "посильні" з ГПУ сказали, що ніхто нікуди не їде. Але наприкінці минулого року — на початку цього прізвище Костіна зʼявилося серед претендентів на відрядження до Лондона (були також ще Олексій Рєзніков, Юрій Гусєв і Дмитро Кулеба). Костін ніби був не проти цього відрядження в обмін на написану заяву. Але проти чомусь були британці. Принаймні на рівні усних перемовин. Хто врешті-решт поїхав до Британії, ви знаєте.