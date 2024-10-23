Чи світить генпрокурору Костіну закордонне відрядження?
У нас з колегою виникло екзистенційне питання. І воно знову, вибачайте вже, на тему посольських призначень
А тема звучала так: якщо генпрокурор іде зі своєї посади на тлі скандалу з масовим оформленням прокурорами фальшивих довідок про інвалідність, чи може він претендувати на посаду посла України? І чи цей факт у разі його призначення не гратиме проти України?
А тепер до хронології.
Питання про зміну чинного очільника ГПУ актуалізовувалось якимись хвилями. Півтора року тому Андрія Костіна уже відправляли у відставку. Щоправда, минулого літа, коли я цю тему поверхово зачепив у контексті призначення Костіна послом, "посильні" з ГПУ сказали, що ніхто нікуди не їде. Але наприкінці минулого року — на початку цього прізвище Костіна зʼявилося серед претендентів на відрядження до Лондона (були також ще Олексій Рєзніков, Юрій Гусєв і Дмитро Кулеба). Костін ніби був не проти цього відрядження в обмін на написану заяву. Але проти чомусь були британці. Принаймні на рівні усних перемовин. Хто врешті-решт поїхав до Британії, ви знаєте.
На початку літа-2024 знову активізувались чутки про зміну генпрокурора. Мовляв, йому активно шукають місце у посольстві однієї з європейських країн. Нідерланди — одна з них.
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І от — відставка. А посол України в Нідерландах Олександр Карасевич має обійняти посаду заступника міністра в команді Андрія Сибіги. Тобто посада скоро буде вакантною.
Виходить, що закордонне відрядження таки світить Костіну, тим більше, що це можна пояснити необхідністю посилення команди, яка представляє Україну в судовому процесі проти РФ через вторгнення російських військ. Суд ООН, нагадаю, розміщений, як і посольство України, саме у Гаазі (Нідерланди).
Але, повторюся, є етичне питання: чи може очолювати представництво України за кордоном людина, яка пішла у відставку на тлі скандалу? І чи нададуть тепер йому агреман?
Тим часом за крісло генпрокурора вже почалась велика війна. Цікаві претенденти, цікаві кейси. Ще набачимось.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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