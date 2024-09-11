Немає у них вишколеного війська, немає мобілізаційного резерву, немає, у потрібній кількості, бойової техніки та систем, немає боєприпасів…

Але у них є мультикультуралізм, глобалізм, псевдотолерантність, та інша хе*ня…

Плачевний стан.

США і Великобританія теж у ненайкращому стані: ледь-ледь видряпуються зі споживацького ожиріння…

Тобто, без усіляких звеличувань власної Нації, — Україна стоїть на захисті європейської, та й усієї західної, цивілізації від набігу московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована.

І якби не українські воїни — Заходу був би великий гаплик.

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І я не дивуюсь, що зброю та БК вони видають нам дозовано (типу допомагають): ми маємо Орду стримувати, але про Перемогу і розвал путінської недоімперії — їм, партнерам, не йдеться.

Ось так живемо і воюємо. Не треба плекати ілюзій!

Головний наш розрахунок має бути на силу Нації та Держави.

З Божою допомогою, переможемо Орду і станемо могутньою Державою та одним з визначальних факторів світової політики…

Українці переможуть!

Джерело

Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії

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