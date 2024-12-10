Трамп заявив, що США не треба втручатися в ситуацію.

Російське МЗС заявляє, що весь цей час були переговори з опозицією.

Опозиція заявила, що на перехідний період країною буде керувати той уряд, що був ще за Асада .

І США, і Росія заявили, що продовжать військову присутність у Сирії, попри зміну влади.

Іран взагалі усунувся і вивів свої війська або не надав наказу вступати в бойові дії.

Ані США, ані Росія фактично не вступали в бойові дії проти просування повстанців , хоча обидві країни мають там присутність військових.

Несподіваний наступ опозиційних сил не зустрів жодного опору з боку армії уряду. Війська просто відходили зі шляху повстанців , залишаючи їм міста та військові бази.

Що все це може означати? Як мені виглядає, що за посередництва Туреччини, а також участі США, Росії та Ірану була досягнута домовленість про зміну влади в Сирії. Асада просто "злили".

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Росія та США отримують бонус у вигляді своїх військових баз у Сирії та збереження військової присутності на певний час. Туреччина, скоріше за все, збереже контроль та військову присутність в Сирії біля свого кордону, щоб захиститися від спроб створити незалежний Курдистан.

Поки не зовсім зрозуміло, що отримує Іран.

Але ситуація також показала, що США та Росія можуть домовлятися в складних геополітичних питаннях. Можливо, це питання було для США не найпринциповіше, але факт. Їх інтереси виявилися вищими за інтереси формально законного (хоч і авторитарного) уряду Сирії.

Є над чим подумати й українцям, які завзято підтримують повалення уряду Сирії...

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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