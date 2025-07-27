Ми хочемо красти. Ми хочемо обмежити опозицію. Ми хочемо придушити свободу слова. І водночас хочемо, щоб Захід допомагав нам, давав зброю, підтримував і приймав до Європейського Союзу. А ще — щоб ми залишалися при владі вічно.

Це дитячий і абсолютно відірваний від реальності підхід до того, як функціонує світ.

У Європейському Союзі є країни й політичні кола, які підтримують членство України. Але є й ті, хто ставиться до цього скептично. Проте відкрито вони не виступають проти, бо громадянське суспільство в цих державах — на боці України.

І ті, хто проти нашого вступу, можуть апелювати лише до одного — до фактів. Факт перший: у нас згортання демократії. Факт другий: президент намагається монополізувати владу. Факт третій: незалежність інституцій нівелюється, а боротьба з корупцією зводиться нанівець.

Це не лише не відповідає Копенгагенським критеріям. Це суперечить самій логіці існування Європейського Союзу. Читайте також: Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього Саме тому сьогодні Молдова має всі шанси стати членом ЄС швидше, ніж Україна. І відповідальність за це лежить безпосередньо на нинішній українській владі.

Українське суспільство це розуміє. Це усвідомлює молодь — студенти, школярі, які виходять на вулиці з картонними табличками, захищаючи своє право на європейське майбутнє.

Усі розмови про те, що ми зможемо перемогти Росію без Європи, без підтримки демократичного світу — абсурдні. Без цієї підтримки ми ризикуємо перетворитися на квазідержаву, частина території якої залишиться під російською окупацією, а решта — під зовнішнім впливом.

Якщо ми цього не хочемо, то маємо стати прикладом справжньої демократії. Це — першочергове завдання для президента. Читайте також: Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього

Силові структури повинні бути незалежними. Від корупції слід відмовитися рішуче й безповоротно. Суспільство — об’єднати. І для цього створити уряд національної єдності.

Іншого шляху долучитися до Європи, отримати підтримку, перемогти й зберегти Україну — просто не існує.