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OPINION

Політика нашої влади суперечить логіці Європейського Союзу

Микола Княжицький
27 липня, 2025 неділя
18:35
Погляд

Політика нинішньої влади виглядає щонайменше дивно

Зміст

Ми хочемо красти. Ми хочемо обмежити опозицію. Ми хочемо придушити свободу слова. І водночас хочемо, щоб Захід допомагав нам, давав зброю, підтримував і приймав до Європейського Союзу. А ще — щоб ми залишалися при владі вічно.

Це дитячий і абсолютно відірваний від реальності підхід до того, як функціонує світ.

У Європейському Союзі є країни й політичні кола, які підтримують членство України. Але є й ті, хто ставиться до цього скептично. Проте відкрито вони не виступають проти, бо громадянське суспільство в цих державах — на боці України.

І ті, хто проти нашого вступу, можуть апелювати лише до одного — до фактів.

Факт перший: у нас згортання демократії.

Факт другий: президент намагається монополізувати владу.

Факт третій: незалежність інституцій нівелюється, а боротьба з корупцією зводиться нанівець.

Це не лише не відповідає Копенгагенським критеріям. Це суперечить самій логіці існування Європейського Союзу. 

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Саме тому сьогодні Молдова має всі шанси стати членом ЄС швидше, ніж Україна. І відповідальність за це лежить безпосередньо на нинішній українській владі.

Українське суспільство це розуміє. Це усвідомлює молодь — студенти, школярі, які виходять на вулиці з картонними табличками, захищаючи своє право на європейське майбутнє.

Усі розмови про те, що ми зможемо перемогти Росію без Європи, без підтримки демократичного світу — абсурдні. Без цієї підтримки ми ризикуємо перетворитися на квазідержаву, частина території якої залишиться під російською окупацією, а решта — під зовнішнім впливом.

Якщо ми цього не хочемо, то маємо стати прикладом справжньої демократії.

Це — першочергове завдання для президента.

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Силові структури повинні бути незалежними. Від корупції слід відмовитися рішуче й безповоротно. Суспільство — об’єднати. І для цього створити уряд національної єдності.

Іншого шляху долучитися до Європи, отримати підтримку, перемогти й зберегти Україну — просто не існує.

У протилежному разі Схід, Захід, Росія — кожен гратиме у свою гру. І кожен намагатиметься розхитати ситуацію в Україні, що може призвести до втрати незалежності та розпаду держави на зони впливу.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Кабмін
політика
Микола Княжицький
Молдова
Європа
корупція в Україні
євроінтеграція
НАБУ
акції протестів
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