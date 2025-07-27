Політика нашої влади суперечить логіці Європейського Союзу
Політика нинішньої влади виглядає щонайменше дивно
Ми хочемо красти. Ми хочемо обмежити опозицію. Ми хочемо придушити свободу слова. І водночас хочемо, щоб Захід допомагав нам, давав зброю, підтримував і приймав до Європейського Союзу. А ще — щоб ми залишалися при владі вічно.
Це дитячий і абсолютно відірваний від реальності підхід до того, як функціонує світ.
У Європейському Союзі є країни й політичні кола, які підтримують членство України. Але є й ті, хто ставиться до цього скептично. Проте відкрито вони не виступають проти, бо громадянське суспільство в цих державах — на боці України.
І ті, хто проти нашого вступу, можуть апелювати лише до одного — до фактів.
Факт перший: у нас згортання демократії.
Факт другий: президент намагається монополізувати владу.
Факт третій: незалежність інституцій нівелюється, а боротьба з корупцією зводиться нанівець.
Це не лише не відповідає Копенгагенським критеріям. Це суперечить самій логіці існування Європейського Союзу.
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Саме тому сьогодні Молдова має всі шанси стати членом ЄС швидше, ніж Україна. І відповідальність за це лежить безпосередньо на нинішній українській владі.
Українське суспільство це розуміє. Це усвідомлює молодь — студенти, школярі, які виходять на вулиці з картонними табличками, захищаючи своє право на європейське майбутнє.
Усі розмови про те, що ми зможемо перемогти Росію без Європи, без підтримки демократичного світу — абсурдні. Без цієї підтримки ми ризикуємо перетворитися на квазідержаву, частина території якої залишиться під російською окупацією, а решта — під зовнішнім впливом.
Якщо ми цього не хочемо, то маємо стати прикладом справжньої демократії.
Це — першочергове завдання для президента.
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Силові структури повинні бути незалежними. Від корупції слід відмовитися рішуче й безповоротно. Суспільство — об’єднати. І для цього створити уряд національної єдності.
Іншого шляху долучитися до Європи, отримати підтримку, перемогти й зберегти Україну — просто не існує.
У протилежному разі Схід, Захід, Росія — кожен гратиме у свою гру. І кожен намагатиметься розхитати ситуацію в Україні, що може призвести до втрати незалежності та розпаду держави на зони впливу.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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