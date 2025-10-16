Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ
OPINION

Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ

Дмитро Снєгирьов
16 жовтня, 2025 четвер
14:02
Погляд

Удари українських БПЛА по Феодосійській нафтобазі стали черговим етапом системної роботи української армії  та українського розвідтовариства для дестабілізації логістичної та економічної інфраструктури окупованого Криму

Зміст

Нафтоналивний термінал у Феодосії й раніше вже зазнавав українських атак.

Вранці 5 грудня 2023 року атакували безпілотники Головного управління розвідки МОУ атакували нафтобазу у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти традиційно звітували про збиття українських безпілотників, проте дрони Головного управління розвідки МОУ влучили по цілі, що призвело до суттєвих наслідків для росіян. 

У Головному управлінні розвідки МОУ зазначили, що це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Феодосійський нафтовий термінал залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

Крім того, дрони ГУР МОУ та ССО ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Варто зауважити, що майже третина потужностей Феодосійського нафтопереробного підприємства була знищена внаслідок цієї серії ударів Сил оборони України, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій. З 34 паливних резервуарів цілими залишилися лише 22.

Показово, що ще у 2022 році передислокувала до Криму сучасні засоби ППО, зокрема комплекси "Панцир-С1".

Встановлений на подіумі "Панцир" можна було побачити на супутникових знімках. Примітно,  що такі ж "Панцирі" на подіумах раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. На подіум їх ставлять для збільшення дальності виявлення цілей. 

Попри це, українські безпілотники продовжували ефективно атакувати стратегічні об’єкти на окупованому півострові.

6 жовтня цього року, після нічної атаки дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ було зафіксовано два потужні осередки пожежі на нафтоналивному терміналі. У період з 7 по 12 жовтня вогнем було повністю знищено 8 резервуарів з паливом. Загалом, пожежа зачепила 12 резервуарів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України атаку підтвердили. "Уражено потужності АТ Морський нафтовий термінал (Феодосія, ТОТ АР Крим)", — заявили у Генштабі ЗСУ.

У ніч проти 13 жовтня безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ й інших частин Сил оборони України повторно уразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, внаслідок чого було пошкоджено 16 резервуарів з пальним. За інформацією Генштабу ЗСУ, на території підприємства триває масштабна пожежа. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в пошкоджених внаслідок удару резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Феодосійська нафтобаза — це не лише елемент цивільної інфраструктури, але й ключовий логістичний вузол для окупаційних військ. Вона забезпечує паливом не лише військову техніку та ротаційні потоки, а й залишки чорноморського флоту РФ.

НПЗ у Феодосії є найбільшим в окупованому Криму, з пропускною спроможністю в 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і місткостями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

За словами військового аналітика Владислава Селезньова, ураження цього терміналу створить серйозні проблеми для постачання пального, необхідного для російських частин, що діють у південних регіонах, зокрема на Херсонщині та півдні Запорізької області.

"Найбільші серйозні наслідки цього удару пов'язані зі зменшенням обсягів пального, що ускладнить забезпечення армії та виконання бойових завдань. Ми розуміємо, що пальне — це кров армії. Немає пального — вкрай важко забезпечувати не лише логістику, а й виконання тих чи інших бойових завдань, тож сподіваюся, що найближчим часом ворог почне відчувати брак паливно-мастильних матеріалів, що може призвести до певного сповільнення дій російської армії", — зазначив Селезньов.

Скорочення постачань паливно-мастильних матеріалів на фронт призводить до паралічу російської військової машини на території України.

Знижуються темпи наступу, чим і користуються Сили оборони України, які демонструють так звану активну оборону. Тобто у момент зниження російського наступу наноситься контрудар.

У середині жовтня 2025 року Збройні сили України провели контрнаступальну операцію на Запорізькому напрямку, в результаті якої звільнили села Малі Щербаки, Щербаки та прилеглі території, просунувшись приблизно на 3,5 км вперед та більш ніж на 5 км по фронту.

Утім, такі удари мають не лише військове, а й глибоке соціально-політичне значення. У Криму вже зафіксовані масові черги на заправках, а окупаційна адміністрація ввела жорсткі обмеження: не більше 20 літрів пального на одне авто, заборона на розлив у каністри.

Цих заходів вживають, аби запобігти "ажіотажу", але вони лише посилюють недовіру місцевого населення до російської влади.

Крим для Путіна — сакральна територія. Він неодноразово називав його анексію "поверненням до рідної гавані".

Але сьогодні реальність інша: бензин коштує до 100 рублів за літр, продукти дорожчають, а обіцяні "інвестиції" перетворилися на кризову картину. Україна своїми ударами руйнує міф про "вітрину Росії" на півострові.

Варто зауважити, що ці дії є симетричною відповіддю на російські атаки по енергетичній та паливній інфраструктурі України, спрямовані на створення економічного колапсу.

Тепер колапс відчувають і в Криму. І це законна, військово обґрунтована стратегія.

Збройні Сили України, Сили спеціальних операцій і Головне управління розвідки МОУ продовжують завдавати точкових ударів по об'єктах, які мають значення для військової логістики та управління військами Росії. Це частина системної роботи, спрямованої на ослаблення здібностей агресора та зниження його наступального потенціалу.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

