Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Бити й труби під ТЦК. Чому Вінниця може стати новим Донецьком?
OPINION

Бити й труби під ТЦК. Чому Вінниця може стати новим Донецьком?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
6 серпня, 2025 середа
16:00
Погляд

Мобілізація, бійки під ТЦК та провалена комунікація. На четвертому році повномасштабної війни стало очевидним, що між очікуванням кордонів 1991 року і бажанням повоювати своїми руками — значна прірва

Зміст

Тому народні месники з битами йдуть "визволяти" своїх друзів і родичів від повісток. А молоді люди, які були високооплачуваними політичними блогерами, з-за кордону закликають людей нападати на ТЦК та називають реальних ухилянтів "героями з мʼякою формою опору системі". Моє улюблене серед цього потоку маніпуляцій та підбурювання — заклики до "організаторів" картонних протестів вийти та показати кузькіну мать і державі, і армії в цілому. 

Що ж, розберімось до ладу. 

Майже одночасно в різних точках України стались надзвичайні та загрозливі події. 

У селі Бузьке на Миколаївщині місцеві чоловіки з битвами та металевими трубами напали на військовослужбовців ТЦК, коли ті проводили оповіщення про мобілізацію.

У славному місті Вінниця виник конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевими жителями. Десятки людей штурмували стадіон, на якому перебували мобілізовані — при чому серед тилових штурмовиків явно були цілком здорові та придатні особи. 

Деяких особливо буйних поліція таки розшукала і їх відправили під домашній арешт — але чи довго так протримається наш власний фронт? З огляду на те що Путін не втрачає надію десь та проламати нашу передову та захопити місто-друге перед тим, як сідати за стіл переговорів. 

Читайте також: Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових

Почнемо з того, що комунікацію притомної мобілізації провалили ще в кінці 2022 року, коли стало очевидно, що добровольці не гумові, а мобілізація через "не хочу, але треба" — таки буде. Тоді, на тлі успіхів на Харківщині та Херсонщині, багато хто втратив голову і здоровий глузд, бо була свята віра, що перемогу здобудуть як не банки з квашениною, так гавкучий пес Патрон, або ж чашка з лицем тодішнього національного заспокійливого — Арестовича. 

Якщо уже бути прискіпливим, то за мобілізацію у нас відповідають не ТЦК. Вони формують оповіщення та рахують те, що підпало під нову хвилю. А от мобілізацією як такою — її формою та змістом займається держава. 

Чи намагались наші державники хоч якось налагодити систему більш-менш справедливої мобілізації за ці роки? Ідеї жеребкування — одразу затаврували та обплювали, питання термінів служби намертво зависло у повітрі. А лайфхак, яким користувались у минулі часи світових воєн, — мобілізація за лотереєю піддав сумніву сам президент і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. 

Зацитую його відповідь на пряме питання в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін від червня 2024 року, коли вона зауважила, що подібна форма активно практикувалась свого часу у США: 

"Я вважаю, що це не дуже етично щодо тих, хто на фронті вже і не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. Ця лотерейна історія була в США, але це була війна не на вашій території й не за існування США. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть "вижити" і "лотерея" — у мене немає знаку "дорівнює", більше знаків питання". 

Тож це питання залишилось невирішеним, переродилося у недавнє "військові будуть воювати до перемоги" — без уточнення, хто ж їх замінить, якщо вони будуть двохсоті або трьохсоті. 

Коли ми говоримо про комунікацію проблем мобілізації, тут чітко видно одну проблему — нашими стратегічними меседжами займаються профнепридатні особи, які навряд чи виходили на ближній ринок послухати голос народу. А ще ці люди категорично не хочуть приносити керівникам погані новини та банальне — просто якісно працювати. 

Так виникає соціальний розрив, коли низи варяться у своїх проблемах, і там наростає злість через те, що "почую кожного" — вкотре не спрацювало. А верхи — тішаться ілюзіями, що війна все спише. І корупцію, і броні від війни для хатньої обслуги. 

Саме тому останніми днями так широко зайшов соціальний ролик "А мій в Азові". Там нарешті показали ці соціальне тертя і несправедливість, коли хтось живе своє краще життя, а інший переформатовує його під потреби військового в сімʼї. І що там казати — другий варіант виснажує, ставить банальні життєві радості на "stop", без надії, що це ще буде колись. 

Читайте також: Напади на ТЦК: не забуваємо, хто у нас справжній ворог

Президент та його свита, або той же супердорогий єдиний телемарафон могли б вийти й засудити напади з металевими трубами на ТЦК. Утім всі ми розуміємо, що в чаді підготовки до виборів ніхто не буде жертвувати тими, хто скоріше дійде до виборчих дільниць за тих, хто на самому краю ЛБЗ під Покровськом. Тому реальних ухилянтів будуть леліяти, обіцяти швидкий мир, ще і гречку опісля принесуть — цифрову або крупами. 

Але як же ставитись до цих актів "народного месництва" на Миколаївщині та у Вінниці? 

Згадуємо весну 2014 року, коли російсько-українська війна набирала обертів на Донбасі. Тоді організовані групи молодих та придатних чоловіків зупиняли колони української бронетехніки, яка прямувала розбиратися з "ополченцями Гіркіна". 

"Глуши танк. Глуши! Никак танки не хотят успокоиться. Вы в кого стрелять хотите? В свой же народ?"

В інтернеті не бракує хронік, як то було. 

Інколи хочеться запитати: де ці мужні захисники Донбасу з відео? Гниють в сирій землі, бо згодом їх мобілізували до "армії "ДНР" або ж вчасно зметикували й втекли кудись до Німеччини під виглядом біженців з Донбасу? 

Спочатку ти зупиняєш 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду, обпльовуєш її й забираєш зброю. Кажеш, що ти не хочеш, аби тут стріляли свої — і тому з часом туди з легкістю заходять зайди під чужим прапором. 

Раніше у тому ж Донецьку все було чудово — співи Бейонсе на стадіоні та розкішний аеропорт. Місто регулярно очолювало рейтинги найбагатших міст України та могло позмагатися понтами з самим Києвом. 

Утім — заклики "глушить танки" і "надо просто перестать стрелять" перетворили нинішній Донецьк на люту клоаку, де за щастя мати прозору воду в крані та ходити в туалет "по-великому" без "кульочка".

І поки Вінниця тішиться в ілюзіях, що до них не прийдуть росіяни, бо вони начебто далеко, — Миколаївщина мала б згадати весну 2022 року. І що б було, якби не рішуча оборона генерала Дмитра Марченка. Цілком можливо, що тих чоловіків з трубами та битами уже б ніхто не питав — і вони б нині звільняли якусь Курщину чи Лиман як нікчемне мʼясо в російському пікселі. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
вибори
Донецьк
політика
Вінниця
мобілізація
Миколаївщина
Війна з Росією
окуповані території
ТЦК
Читайте також:
Сіль
Автор Зіновія Воронович
5 серпня, 2025 вiвторок
"Виробник втратив партію ковбаси, бо сіль виявилась підробкою": директорка НІОХІМ про якість імпортної солі та перспективи видобутку в Україні
Людина-павук: Додому шляху нема
Автор Дар'я Тарасова
4 серпня, 2025 понедiлок
Том Голланд показав перші фото зі зйомок фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"
світ, міжнародний огляд
Автор Володимир Федорович
4 серпня, 2025 понедiлок
Україна розкрила масштабну корупційну схему на оборонних закупівлях, а помічник Трампа звинувачує Індію у фінансуванні війни РФ. Акценти світових ЗМІ 4 серпня
Київ
+22.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
6 серпня
17:07
Юрій Соболевський
Унаслідок нічної атаки РФ на Херсон постраждав заступник голови облради – вдруге за літо
16:46
Сиквел "Страстей Христових" розділять на два фільми, обидва вийдуть у 2027 році
16:46
Від початку доби на фронті відбулося 87 боїв, ЗСУ відбили 19 атак на Покровському напрямку
16:40
безпілотник "Kızılelma Combat Drone"
Турецька компанія Baykar розпочала серійне виробництво власного бойового безпілотника Kızılelma
16:34
Оновлено
путін Віткофф
Війна в Україні та перспективи співпраці зі США: у Кремлі розповіли, про що говорили Путін і Віткофф
16:18
скотиняка, hyilo
Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна
16:18
Оновлено
Кароль Навроцький
Навроцький склав присягу президента Польщі. Україна висловила готовність до конструктивного діалогу
16:14
Мілорад Додік
Президента Республіки Сербської Додіка позбавили мандата
16:04
Білоцерковець
Помер 25-річний півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець
15:56
ЗСУ
Уряд підтримав законопроєкт про посилення захисту прав військових, котрі повідомляють про корупцію
15:45
Охопила територію, більшу за Париж: у Франції вирує найбільша у цьому році лісова пожежа
15:45
Ексклюзив
НАБУ та САП
Тиск на незалежність НАБУ та САП триватиме, але тепер - більш витончено, - голова антикорупційного центру "Межа"
15:45
Оновлено
Олександр Цивінський
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ. У Єврокомісії відреагували
15:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:38
Оновлено
мобілізація
Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ
15:35
Віктор Орбан
Орбан заявив про намір скоротити підтримку українських біженців в Угорщині
15:30
Ексклюзив
Єврокомісія
Наразі вікно можливостей для євроінтеграції України частково зачинене, - Чаленко
15:27
Казино
Держагентство PlayCity та Meta заблокували в instagram 7 акаунтів за рекламу казино
15:20
У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва
15:01
грузія
Грузинську журналістку засудили до 2 років вʼязниці за ляпас поліцейському під час протестів
14:36
У 33-річному віці померла акторка серіалу "Ходячі мерці" Келлі Мак
14:26
повітряна тривога
На Сумщині відтепер оголошуватимуть повітряну тривогу по районах
14:14
Ексклюзив
Стів Віткофф
Трамп відправив у Кремль людину, яка має зафіксувати відмову РФ припинити війну, - Подоляк
14:05
Новини компаній
Густа борода – не мрія, а ціль: що заважає їй рости?
14:03
OPINION
Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
14:01
Російські військові
У Білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"
13:54
На фото: Дженна Ортега в серіалі "Венсдей"
На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"
13:38
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського та азербайджанського газу до України
13:26
Зірка серіалу "Корона" Метт Сміт отримав роль лиходія у нових "Зоряних війнах" з Раяном Гослінгом
13:21
Китай
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
13:04
хакер
"Збитки сягатимуть $10 млн": хакери атакували одного з ключових операторів електричок у Москві й паралізували сполучення із Санкт-Петербургом
12:50
Олексій Сальніков
Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова засудили до 3 років ув'язнення
12:34
Новини Заходу України
Відновлення водійських документів, втрачених через обстріли РФ, буде безкоштовним: уряд ухвалив рішення
12:20
Зеленський і Малюк
Зеленський зустрівся з Малюком та погодив нові операції СБУ проти Росії
12:18
Оголосили претендентів на премію MTV Video Music Awards, за кількістю номінацій лідирує Леді Гага
12:05
Ексклюзив
"Запит від військових був за зміну якості тканини, а не малюнку": волонтерка Ярова про заміну "пікселя" на multicam в ЗСУ
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія скористалась послабленням попередніх санкцій адміністрації Байдена, а європейці виділяють мільйони на зброю для України. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
12:02
OPINION
Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота
11:35
На Донеччині окупант розстріляв цивільного, прокурори розпочали розслідування
11:17
Ексклюзив
FPV-дрони
Завдяки технологіям ми можемо досягти паритету у сфері дронів із ворогом, - Храпчинський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV