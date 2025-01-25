Для орків найважливіше досягнути успіхів, які мають красномовно підтверджувати, що їх не перемогти. З цією метою я очікую, що вони почнуть операції по всьому фронту: від Курська до Херсона. Більшість з них будуть відвертальні, але ця активність повинна зімітувати значний масштаб і можливості орків продовжувати до повної перемоги.

Ми теж будемо контратакувати, з метою показати, що не програємо війну. І їхні, і наші контрудари будуть дуже кровопролитні, але особливих успіхів ніхто не покаже. Орки продовжать відкушувати село за селом, ми будемо десь відкидати їх і десь відступати. Завдання для орків розпочати бої за Покровськ і вийти на кордон Дніпровської області.

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Загалом, ми увійшли у 2025 рік досить стабільно. Попри шквал негативних новин, останні рішення Байдена відправили нам купу зброї та припасів. Залишаються шанси на політ F16 в цьому році, на політ наших ракет у РФ, але не думаю, що це якось змінить картину війни.

Фінансова та економічна допомога Заходу дає нам можливість пройти першу половину року взагалі без проблем. Це дуже важливо, оскільки зменшує можливість Трампа необґрунтовано тиснути на нас, і відповідно дає нам час для формування кращого порядку денного.

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Початок року також пройде під серйозними дипломатичними зусиллями України. Нам потрібно посилити європейську коаліцію на нашу підтримку, знову ж таки для того, щоб мати важелі впливу на Трампа. Завдяки його ляпам про Гренландію і Канаду — це буде досить нескладно зробити, оскільки європейські лідери вже об’єднуються в пошуку рішень на президентство Трампа. Тому формати Рамштайнів та різні саміти будуть відбуватись з метою підтримати Україну. І таку підтримку ми будемо мати.

Слід очікувати активізації й орківської коаліції. Орбан і Ердоган думаю відновлять свою “миротворчі” зусилля, і враховуючи, що перший має особисті зв’язки з Трампом — це буде створювати певні ризики для нас. Роль Ердогана зросте на фоні його гри в Сирії. Очевидно, активізується і Китай, можливо з іншими партнерами по БРІКС. Суть їх зусиль буде зупинити війну по лінії зіткнення, але тільки після того, як Путін поверне Курщину.

Одним словом, активна дипломатія буде супроводжувати не менш активні бойові дії.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист