Голосування виявило купу емоцій у союзників і в експертних колах.

Цей законопроєкт про визнання винуватості в кримінальному провадженні у корупційних злочинах. І це угода між прокурором та обвинуваченим, за якою обвинувачений погоджується визнати себе винним за певних умов, відповідна угода затверджується вироком суду.

Арахамія зробив круглі очі й каже: "Так Захід же ж сам і просить прийняти цей закон. Що не так? Ми просто пішли на зустріч просьбам трудящіхся".

Оце й вибішує в "Слугах" найбільше. Коли вони хочуть нахібать весь світ, просто підмінюючи поняття.

Потрібен такий закон? Безперечно потрібен. І так, це союзники змусили нашу владу пообіцяти, що у 3 кварталі 2024 ми цей закон приймемо.

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У чому суть: закон передбачає угоди зі слідством, де за (наприклад) 5 років умовно мєлкій ворішка здає крупну рибу. Мєлкій вор повертає награбоване в мозолисті руки народу і платить штраф. А крупна риба сідає надовго.

Наприклад, змушують когось віддати відкат. Як у випадку з нардепом Миколою Задорожнім від Сумщини.

Хтось іде на угоду зі слідством і здає нардепа. Сам відбувається легким переляком.

Але ж у стилі Зелених і рибку с’єсть і...

Тому вони в потрібний законопроєкт запакували норму, де відкупитися може кожен. І депутат і олігарх. А здавати нікого не треба.

І буде так: зловився якийсь нардеп чи рішала з ОВА.

В епізоді, наприклад, 2 мільйони гривень. Ну, то (кажуть йому в ОПі) - ти ідеш і платиш ці два мільйони з тих 200, що ти вже накрав, але не спіймали. І ти знову чистий, і чесний.

Чесний вор? Оксюморон? Ні, "Слуги" і слова такого не чули. Але творять історію.

Ну, це як в Букварик школярикам напихати ще й порнухи. Небагато — 2-3 сторіночки. І потім союзникам з подивом в очах: а що не так? Ви ж самі просили Букварик?

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Так я вам про що хотів нагадати. Від Сумської області в парламенті 8 осіб. Один Ігор Молоток — позафракційний, але постійно підголосовує за владні законопроєкти. За це йому не згадують партію регіонів та інші речі.

Інші семеро — "Слуги".

І всі проголосували "в єдінам паривє". І що ви думаєте, вони не розуміють, за що підписалися?

Все вони розуміють.Бо саме такий закон їм і потрібен. Інакше ж всьому капут. І так і до ОПи дібратися можуть. І тоді не опа а жопа.

І не треба риторичних питань: коли вже вони накрадуться? Ніколи.

На фото Микола Задорожній на окрузі. І чомусь у світерку з буквою V. Але нічо. Хоч не Z.

Фото: Facebook Віктора Бобиренка

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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