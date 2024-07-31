Чесний вор. Як "Слуги" маніпулюють порадами партнерів
Уже всі призабули, так я нагадаю. 10 днів тому Слуги за підтримки екс-ОПЗЖистів, груп "Довіра" і "За майбах" прийняли у першому читанні законопроєкт N11340*
Голосування виявило купу емоцій у союзників і в експертних колах.
Цей законопроєкт про визнання винуватості в кримінальному провадженні у корупційних злочинах. І це угода між прокурором та обвинуваченим, за якою обвинувачений погоджується визнати себе винним за певних умов, відповідна угода затверджується вироком суду.
Арахамія зробив круглі очі й каже: "Так Захід же ж сам і просить прийняти цей закон. Що не так? Ми просто пішли на зустріч просьбам трудящіхся".
Оце й вибішує в "Слугах" найбільше. Коли вони хочуть нахібать весь світ, просто підмінюючи поняття.
Потрібен такий закон? Безперечно потрібен. І так, це союзники змусили нашу владу пообіцяти, що у 3 кварталі 2024 ми цей закон приймемо.
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У чому суть: закон передбачає угоди зі слідством, де за (наприклад) 5 років умовно мєлкій ворішка здає крупну рибу. Мєлкій вор повертає награбоване в мозолисті руки народу і платить штраф. А крупна риба сідає надовго.
Наприклад, змушують когось віддати відкат. Як у випадку з нардепом Миколою Задорожнім від Сумщини.
Хтось іде на угоду зі слідством і здає нардепа. Сам відбувається легким переляком.
Але ж у стилі Зелених і рибку с’єсть і...
Тому вони в потрібний законопроєкт запакували норму, де відкупитися може кожен. І депутат і олігарх. А здавати нікого не треба.
І буде так: зловився якийсь нардеп чи рішала з ОВА.
В епізоді, наприклад, 2 мільйони гривень. Ну, то (кажуть йому в ОПі) - ти ідеш і платиш ці два мільйони з тих 200, що ти вже накрав, але не спіймали. І ти знову чистий, і чесний.
Чесний вор? Оксюморон? Ні, "Слуги" і слова такого не чули. Але творять історію.
Ну, це як в Букварик школярикам напихати ще й порнухи. Небагато — 2-3 сторіночки. І потім союзникам з подивом в очах: а що не так? Ви ж самі просили Букварик?
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Так я вам про що хотів нагадати. Від Сумської області в парламенті 8 осіб. Один Ігор Молоток — позафракційний, але постійно підголосовує за владні законопроєкти. За це йому не згадують партію регіонів та інші речі.
Інші семеро — "Слуги".
І всі проголосували "в єдінам паривє". І що ви думаєте, вони не розуміють, за що підписалися?
Все вони розуміють.Бо саме такий закон їм і потрібен. Інакше ж всьому капут. І так і до ОПи дібратися можуть. І тоді не опа а жопа.
І не треба риторичних питань: коли вже вони накрадуться? Ніколи.
На фото Микола Задорожній на окрузі. І чомусь у світерку з буквою V. Але нічо. Хоч не Z.
Фото: Facebook Віктора Бобиренка
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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