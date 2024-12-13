Ось тому партія "Слуга народу" думає про варіанти ребрендингу, ось тобі більш-менш впізнавані люди приміряються до перспективних виборів. Чи не зарано?

Навіть впливові топи Зеленського на зразок Андрія Єрмака грішать заявами, що Дональд Трамп хоче справедливого миру. Щобільше, мовляв, новообраний лідер Америки з великою повагою ставиться до Зеленського та народу України. Не думаю, що новообраний президент США прямо говорив це Єрмаку. Утім, наші офіційні особи роздають подібні коментарі.

Усі ці тілорухи породжують завищені очікування, що одразу після інавгураційного балу та вальсу з Меланією Донні одним розчерком пера припинить війну. Було б весело, якби росіяни не обвалили Покровський напрямок, де, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, "бої виключно жорстокі". Можна було б посміятись та розслабитись, якби росіяни через ліберальне крило не посилювали у світі риторику про "дві сторони конфлікту" та "зніміть санкції негайно з простих росіян".

Виборчий шал президентської кампанії в США минув і Дональд Трамп дещо по-новому оцінює війну, яку розвʼязала Росія проти України.

Журнал Time гідно оцінив тріумфальне повернення Дональда Фредовича до Білого дому та новації його штабу, головними серед яких були — проаналізувати всі помилки минулої кампанії та достукатись до категорій, які безпосередньо впливають на результат виборів.

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У першому великому і програмному інтервʼю абсолютний переможець виборів-2023 був стриманим, обережним і навіть пропонував групі репортерів закуски. Тобто перехід від експресивного кандидата у виборчому запалі до статечного лідера американців очевидний.

Політик чи не вперше визнав, що завершити війну Росії проти України насправді виявилося складніше, ніж він припускав раніше.

"Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається", — сказав він у розмові з Time.

Це підтверджує думку про те, що Трамп хоче провести свій термін без втягування США у війни. І заодно взяти реванш над демократами Бараком Обамою та Джо Байденом, за правління яких Росія та її авторитарні друзі пустилися берега й полізли влаштовувати конфлікти з сусідами.

Аби почати перемовини з Росією, Трамп та його адміністрація можуть шантажувати Україну припиненням допомоги в обмін на згоду почати переговори з Росією. В коментарі виданню NBS на пряме питання про потенційне скорочення допомоги Україні новий президент сказав: "можливо".

І тому, як свідчать американські видання, уже зараз профільні комітети вивчають питання, як це може вплинути на Україну та США, якщо український уряд отримуватиме менше.

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Для тих, хто захоче після таких слів Трампа посипати голову попелом та розказати, як нас здає Америка, скажу, що лише після обрання нового американського президента Німеччина та Франція почали подавати ознаки політичного життя. І ось потенційний канцлер Фрідріх Мерц — висококласний юрист розказує про контактну групу з країн ЄС, які мають підтримувати Україну. І так само Емманюель Макрон летить до Варшави обговорювати європейську миротворчу місію для України. Мова йде про 40-тисячний контингент.

Настільки це буде успішним, залежить аж ніяк не від Трампа одноосібно. Український уряд і наше суспільство теж мають подавати ознаки життя і пропонувати ідеї, переконувати, чому нам треба не просто гроші, а чому світу вигідно, аби тут була субʼєктна державність. Безумовно — для цього низці нових політиків треба припинити попередньо мірятися списками на таємних зборищах фондів і проєктів.

"Питання, яке виникає у багатьох американців і багатьох людей у всьому світі, полягає в тому, чи залишите ви Україну?", — прямо запитали у Трампа журналісти Time.

"Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди — це не відмовлятися. Ти розумієш, що це означає, чи не так?", — відповів Дональд.

Далі він не зміг не використати пристойний медіамайданчик для пропозицій до сторін війни.

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Дональд вкотре заявив, що Путін ніколи б не вторгся в Україну, якби він був президентом з багатьох причин. Здавалось би, заїжджена риторика, але досвідчений бізнесмен повʼязав це із цінами на нафту. "Вони (росіяни, — ред.) підвищили ціну на нафту. Коли вони підвищили ціну на нафту, вони зробили це прибутковою ситуацією для нього (Путіна — ред.), ціна на нафту повинна була бути знижена", — пояснив Трамп.

На його думку, якби Путіна загнали в кут цінами на нафту, війна не почалась би з суто економічних причин.

Щодо України — в нашу пресу пішла цитата Трампа, що він не в захваті від дозволу Байдена бити вглиб території Росії.

Так дослівно звучала цитата: "Я категорично не згоден з відправкою ракет на сотні миль до Росії. Чому ми це робимо? Ми просто загострюємо цю війну і погіршуємо її. Цього не слід було дозволити зробити. Тепер вони роблять не тільки ракети, але й інші види зброї. І я думаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка".

Може, це і є подвійна гра та запрошення до перемовин, де Росію лякають цінами на нафту, а Україну сварять за використання малої кількості ракет.

У будь-якому разі, треба зрозуміти, що Трамп — точно не Санта Клаус, який організує нам мир під ялинку. Він американський президент, який точно вирішив, що його термін має пройти без великих військових потрясінь та виряджання американських контингентів на чужі війни. Утім, Трамп не виключає, що наступні чотири роки може трапитись загострення з Іраном, а це нові виклики.

Тому мораль буде дуже проста — українським політикам варто дещо збавити темпи власних виборчих кампаній і більше часу присвятити вивченню Дональда Трампа та тих осіб, які ухвалюватимуть ключові рішення щодо України. Зайві бюджети варто витратити не на переможні газети з обіцянками — а на смс і листівки для республіканців, які вирішуватимуть, чи давати гроші Україні взагалі.

Мир куємо ми самі. І тільки від нас самих залежить, де буде лінія розмежування, на яку колись приїде французький миротворчий контингент. Якщо близьке коло холодно зустрічає Андрія Єрмака і не сильно слухає наш мирний план — варто подумати, кого колишні американські ветерани сприймуть ліпше. Світ чує тих, хто стукає у всі двері та вікна — а якщо ти бездіяльний, то тебе роздеруть на шматки.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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