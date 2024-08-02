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Головна Погляд Чому окремий росіянин не відчуває відповідальності за війну в Україні
OPINION

Чому окремий росіянин не відчуває відповідальності за війну в Україні

Валерій Пекар
2 серпня, 2024 п'ятниця
08:02
Погляд Валерій Пекар

Росіяни принципово не розуміють такої базової речі, як відповідальність людини

Зміст

У російських поняттях людини нема — є влада і народ. Через це вони не розуміють України, не розуміють Європи та Америки.

Через це росіяни принципово не здатні зрозуміти, що кожен із них несе частку колективної відповідальності за війну. Нема відповідальності — нема каяття. Нема каяття — нема виходу із замкненого кола.

Система буде знов і знов породжувати авторитаризм і війну. Хто б не був президентом — Путін чи Навальний, Єльцин чи Брежнєв, Ходорковський чи Патрушев. В системі відсутнє базове налаштування, і його не інсталювати навіть за кілька поколінь.

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Вихід лише один — поміняти саму систему, змінити її ідентичність. Російська імперія не здатна змінитися, але поява на її теренах незалежного Татарстану, молодого демократично налаштованого Сибіру, базово демократичного Башкортостану, шаріатського Дагестану, олігархічної Югри, проєвропейської Інгрії перегорне сторінку й почне нову історію.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
політика
Війна з Росією
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