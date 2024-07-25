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OPINION

Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час

Володимир Єрмоленко
25 липня, 2024 четвер
20:06
Погляд Володимир Єрмоленко

Ключове середовище нашого існування — це час. Ключове питання нашого буття у часі — (не)прозорість майбутнього. Можемо передбачити майбутнє чи ні?

Зміст

Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час. Хтось із її ідеологів точно читав нациста Карла Шмітта з його формулою суверена: суверен — це той, хто збільшує ризики для всіх, хто запускає шторм. Коли ти запускаєш шторм, ти перетворюєш історію на макіавеллівську Фортуну: тобто колесо непередбачуваності, де верх швидко може стати низом і навпаки. І в цьому штормі Фортуни має зʼявитися князь, "il principe" - той, хто зможе її вхопити за хвіст. Той, хто вчасно ловитиме хвилі.

Путін вирішив для світу стати цим "князем темряви": запустити непередбачуваний шторм, і в ньому ловити хвилю. Бо він має одну перевагу перед західним світом: він швидкий.

Ось його формула: запустити туман-ніч, запустити шторм, ловити хвилю.

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Західний світ досі живе в ілюзії повільного часу. Він думає, що час — це не море в шторм, а повільна ріка. Він досі не зумів перетворити свої інституції у швидкий мобільний корабель. Він повільніший за час. А ми живемо в епоху прискореного часу — коли час швидший за нас. Коли з нами вже відбулося те, про що ми ще не встигли подумати.

Але є ще один вимір — це технології. Сьогодні точкою непередбачуваного — тим, що заміняє стару концепцію чуда — є технології. Технології є справжнім штормом, за яким ніхто не може встигнути. Путін точно не зможе.

Це головна шизофренія західного світу: інституційно він дуже повільний; технологічно він дуже швидкий. Уже зараз це дає тріщину.

Трамп і трампізм — це відповідь на непередбачуваність часу. Політика дивиться на технології й прагне бути так само непередбачуваною — так зʼявляється Трамп.

І є ще один елемент: це Китай. Китай прагне контролювати майбутнє через технології. Він хоче робити технології непередбачуваним для інших, але передбачуваними для себе. Контролюючи технологічний розвиток, він прагне керувати несподіваним. Системно створювали несподіванки для інших.

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Контроль за неконтрольованим — ось мрія Китаю. Мрія, як на мене, безумно утопічна. Якщо російський комунізм хотів знищити природну нерівність, то китайський комунізм — знищити природну свободу. І для цього він хоче опанувати головне: несподіваність часу.

Але ця утопічність не означає, що він не захоче цього зробити. Захоче, і всім буде дуже боляче.

Тому нинішня війна — це початок чогось ще більшого. Це велика світова битва за свободу. І в цій битві треба вміти бути швидким і орієнтуватися в несподіваному. Діяти посеред неочікуваного.

Леся Українка вчила нас сподіватися посеред безнадії.

Це дуже правильно.

Але ми також маємо вчитися діяти посеред несподіваного.

Бо надія зʼявляється там, де є дія.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
Китай
Технології
Війна з Росією
США
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