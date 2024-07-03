Орбан хоче виторгувати собі місце одного з посередників в майбутніх переговорах. І позиція посередника є для нього архіважливою з двох причин: по-перше, він має серйозні внутрішні проблеми з опозицією, яка дихає йому в потилицю (між іншим, опозиція уникає українського питання). А, по-друге, він має проблеми з ЄС. Позиція посередника дозволить розв'язати обидві проблеми.

Тепер щодо нас.

Знаючи ці слабкості Орбана, в нього зараз можна руки викручувати. І тут важливо не продешевити, даючи (чи не даючи) йому статус перемовника. Ми вибиратимемо цього самого перемовника, а тому ми можемо виставляти свою ціну.

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Все інше, по типу того, що Орбан нам ворог, вторинне. Є прагматичні задачі та відносно слабкий сьогодні Орбан, якому потрібно, щоб ми його обрали.

Хоча Орбан не останній. У світі запахло мирними переговорами й десятки політиків зараз захочуть зіграти в цю гру. І в усіх цих політиків будуть виключно свої прагматичні інтереси, а не любов до України.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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