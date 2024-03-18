Наприклад, що воєнна економіка знищить реальну економіку!

Так ось. Економіку країни знищує не її переведення на воєнні рейки, а сама війна!

Тому що війна завжди провокує зниження ділової активності! Тому що бізнес під час війни набагато обережніше ставиться до інвестицій, до нарощування виробництва. Просто тому, що все це може бути знищено і йому це виллється в збитки!

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Також під час війни з економіки виводиться значна частина населення, яка мобілізується до армії. І це також призводить до падіння ділової активності.

Війна провокує еміграцію, падіння купівельного попиту, падіння експорту. І все це також боляче б’є по економіці.

В економічному сенсі війна провокує ті самі проблеми, що й економічна криза.

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А воєнна економіка, окрім того, що дає змогу виробляти необхідну зброю, так ще й додатково допомагає відновитися бізнесу, який постраждав від економічних проблем, спричинених війною, коштом державних замовлень.

Тому воєнна економіка не знищує, а допомагає компенсувати втрати, спричинені війною.

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Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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