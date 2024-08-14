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OPINION

Чому в Росії заборонили YouTube та інші популярні сервіси

Костянтин Корсун
14 серпня, 2024 середа
12:06
Погляд Костянтин Корсун

Не люблю цю тему, але ладно, давайте розкажу про заборону на болотах YouTube, Signal, WhatsApp та все інше. На додачу до вже чинних заборон Facebook, Instagram, Twitter*

Зміст

Зрозуміло, що авторитарний режим вирішив вже не стримуватися і перетворити своє народанасєлєнійє на стадо зомбі, яке керується з єдиного мараф…, ем..тобто з телевізора. Єдиного державного телевізора. Через який можна монопольно робити прямі ін’єкції в мозок вставшим-з-колєн та видавати будь-яку дічь за правду.

До чого це призведе? Та ні до чого особливо не призведе.

Я пам’ятаю, який стояв стогін на роіссі, коли заборонили Instagram, в якому вело бізнес та отримувало засоби існування купа народу. І що? А нічого. Ковтнули, утерлися і знов відкрили рота в очікуванні наступної порції "вялічійя".

Так буде і цього разу, жодних сумнівів.

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Кажуть, начебто русня стане менше отримувати об’єктивної інформації з великого Світу. Ну так. І що? Зараз вони отримують інформації стільки ж, скільки ми, все прекрасно знають. Але оцінюють отримані дані по-іншому. У них мізки по-іншому влаштовані, будь-які факти вони все одно підлаштують під свої імперські переконання.

Тому ще більше обмеження рабовласником свобод рабів хоча й призведе до деякого підвищення соціального напруження, але не примусить "насєлініє" до якихось активних дій за свою свободу — бо вона їм не дуже-то й потрібна.

Чи є альтернатива тому ж YouTube за порєбріком?

Якщо вимірювати за об’єктивними параметрами, то усі російські "альтернативи" разом узяті не варті нігтика мізинчика на лівій нозі YouTube. В усіх тих доморощених "відеохостингах" майже немає контенту, він нудний та нецікавий, не працюють алгоритми пошуку та видачі, немає і близько зручних та приємних фішок, які пропонує YouTube. Модерація контенту в них — то зовсім якась дичина. Між заливкою відео та його публікацією може пройти кілька тижнів, що свідчить про ручну модерацію та жорстку політичну цензуру. Але цензура чомусь жодним чином не заважає появі на рутьюбах відео відверто "дорослого" характеру.

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І до речі, прикольна історія трапилася з тим же рутьюбом навесні 2022, коли Anonymous хакнули їх настільки глибоко, що він не підіймався 3 місяці.

І ще важливий момент. Забороняючи Signal та WhatsApp, кремлівський режим не забороняє Telegram. Ніякі висновки в голову не приходять, мої українські користувачі Телеги? Закликати до логіки українські держструктури не вважаю за доцільне, вони вже не паряться про безпеку українського суспільства, а реагують виключно на команди від 95 кварталу (більшість з них).

Але деякі з громадян, хто ще досі не видалив Telegram, чомусь вважають, що йому немає альтернативи. Це неправда. Канали, щоб читати новини, є у Viber та WhatsApp, там ті ж самі новини та "тривоги". Але трафік шифрований і без контролю російського таваріща майора. І без "розчленьонки”.

Як месенджери для спілкування я рекомендую Signal, Threema, Wire, Session. Не чув про такі? Так це не їхня проблема, а твоя, твоєї персональної кібербезпеки. Для кого це важливо – той ними давно користується.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
цензура
Технології
русскій мір
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