Бо нібито це кошти Мінекономіки, які не встигли освоїти до кінця року, і тому їх перерозподіляють на інші цілі.

А я скажу власну версію, чому так відбувається. Не можна, бо на третій рік війни в нас досі немає жодного закону, який би регулював функціонування економіки у воєнний час. І який би створював законний механізм перерозподілу коштів!

Тим більше, що це питання самого міністерства економіки. Колись вже писав, що навіть на законодавчому рівні прописано, що міністерство економіки має займатись:

реалізувати економічну політику у сфері безпеки та оборони, розробляти цільові програми;

здійснювати методологічне та методичне забезпечення мобілізації національної економіки;

розробляти план мобілізації національної економіки;

координувати роботу зі створення, розвитку та утримання мобілізаційних потужностей;

координувати створення матеріально-технічного резерву.

Все це прописано в постанові Кабміну "Питання Міністерства економіки". Тільки жодним з цих питань, міністерство комплексно не займається. Читайте також: Проєкт бюджету воюючої країни: суцільне неподобство

Та й взагалі, це якийсь театр абсурду! Бо для такого простого питання як мобілізація в нас приймають цілі закони. А от таке складне питання як функціонування економіки в нас закривають точково — постановами Кабміну.