Чому "Вовина тисяча" не йде на ЗСУ
Заступник міністра економіки каже, що ті 30 млрд грн, які хочуть витрати на роздачу 1000 грн, не можна витратити на армію
Бо нібито це кошти Мінекономіки, які не встигли освоїти до кінця року, і тому їх перерозподіляють на інші цілі.
А я скажу власну версію, чому так відбувається. Не можна, бо на третій рік війни в нас досі немає жодного закону, який би регулював функціонування економіки у воєнний час. І який би створював законний механізм перерозподілу коштів!
Тим більше, що це питання самого міністерства економіки. Колись вже писав, що навіть на законодавчому рівні прописано, що міністерство економіки має займатись:
- реалізувати економічну політику у сфері безпеки та оборони, розробляти цільові програми;
- здійснювати методологічне та методичне забезпечення мобілізації національної економіки;
- розробляти план мобілізації національної економіки;
- координувати роботу зі створення, розвитку та утримання мобілізаційних потужностей;
- координувати створення матеріально-технічного резерву.
Все це прописано в постанові Кабміну "Питання Міністерства економіки". Тільки жодним з цих питань, міністерство комплексно не займається.
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Та й взагалі, це якийсь театр абсурду! Бо для такого простого питання як мобілізація в нас приймають цілі закони. А от таке складне питання як функціонування економіки в нас закривають точково — постановами Кабміну.
І саме тому в нас такий провал з забезпеченням ЗСУ. Бо ті, хто за законом мав би цим займатись, всіляко уникають відповідальності за ці питання.
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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