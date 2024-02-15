Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому Зеленський не хоче зустріти Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції
OPINION

Чому Зеленський не хоче зустріти Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції

Володимир Горбач
15 лютого, 2024 четвер
08:05
Погляд Володимир Горбач

Ну от що це? Лідера опозиції знову не випускають на міжнародну конференцію, тепер вже на Мюнхенську безпекову

Організатори запрошують, чекають виступу, а наша влада не випускає. Начебто через "ймовірну небезпеку" для Петра Порошенка під час перебування у Європі. Росіяни куражаться, пишучи по "смертельну небезпеку"...

А це нічого що на цій же конференції планується участь президента Зеленського? Йому нічого не загрожуватиме, ні? От добре...

Згадалося, що на одній із попередніх конференцій у Мюнхені, першій для Зеленського, його команда наполягала, щоб під час його виступу у залі не було його попередника. А то, не дай Боже, ще питання йому якесь поставить. Чи просто приверне до себе увагу аудиторії.

Тепер же не треба ставити умови організаторам, можна дати вказівку Стефанчуку чи Буданову — просто не випускати лідера опозиційної фракції за межі України. Ймовірна небезпека у воюючій країні, яка подається регулярним обстрілам, то ніщо, порівнянл з уявною небезпекою перетнутися десь у коридорах конференції з нинішнім президентом...

Читайте також: Контрреволюція по-українськи

У мене є тільки одна версія щодо причин того що відбувається із забороною на міжнародні зустрічі членів парламентської опозиції. Страх. Патологічний страх конкуренції. Навіть на міжнародній арені. Це замість кооперації (співробітництва) й національного лідерства у цій справі.

А могли б вийти на сцену і в один голос говорити зі світом. З одними меседжами, голосом національних інтересів. Бо момент справі дуже небезпечний. Не для Зеленського чи Порошенка, для усіх громадян, усієї країни.

Але ні. Без уявної конкуренції із Залужним повернулася уявна конкуренція із Порошенком. Ну, от нащо знову вганяти націю в депресію?

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
14 лютого, 2024 середа
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
Мобілізація студентів
13 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
Рада безпеки ООН
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.52
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
09:06
запуск ракети
Росіяни атакували ракетами Україну. У Дніпрі, Львові та Запоріжжі є влучання. Також є постраждалі
08:55
Ексклюзив
"Життя продовжується": депутат Запорізької облради Ашурбеков розкрив деталі життя прифронтового Оріхова
08:46
Володимир Путін
"Шкодуємо, що не напали раніше", - Путін про війну в Україні
08:35
Україна-НАТО
Естонія та Польща чекають на чіткі повідомлення щодо вступу України в НАТО
08:31
Ексклюзив
Маріуполь
"Такі будинки зводять на рік-два": радник мера Маріуполя Андрющенко про компенсаційне житло від росіян
08:19
Оновлено
Росіяни 14 лютого вдарили з С-300 по житловому будинку на Харківщині: кількість загиблих зросла до 3
08:10
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
08:02
Оновлено
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували 950 окупантів, 54 артсистеми та 33 БПЛА, - Генштаб
07:50
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну 15 лютого
07:50
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 15 лютого
07:46
Кирило Буданов
Сподіваюсь побачити в небі навесні, - Буданов про F-16
07:15
Анонс
Шахтар
"Шахтар" - "Марсель": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
07:04
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану
06:46
Зеленський Путін
Радники Трампа обговорювали можливість переговорів Зеленського і Путіна, - Bloomberg
06:31
москва, кремль
Кремль створює умови для можливої дестабілізації Молдови, - ISW
06:13
російські автомобільні номери
Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами РФ
05:56
Москва. Росія. Пожежа
У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall
05:27
армія КНДР
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
04:59
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
США запускають супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами
04:31
Італія
В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі
04:03
КНДР
РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ
03:35
Путін Байден
Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп
03:07
Московський аеропорт "Шереметьєво"
У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ
02:39
стрілянина в центрі Праги
В Канзас-Сіті сталася стрілянина, одна людина загинула, є поранені
01:43
десантний корабель "Цезар Куніков"
Зміна балансу безпеки у Чорному морі: у держдепі відзначили удари України по флоту РФ
01:15
Оновлено
Прапор США
Конгресменам надали доступ до розвідданих про "серйозну загрозу нацбезпеці США". За даними CNN, вона пов'язана з РФ
00:56
війна з росією нафта безпілотник
У Курській області РФ горить нафтобаза. Місцева влада говорить про атаку з боку України
00:53
Олександр Грушин (ліворуч)
Українець Грушин відмовився від спільного фото з росіянином на ЧЄ з боротьби
00:28
Німеччина
У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України
2024, середа
14 лютого
23:57
фейк
"ЗСУ втратять Авдіївку найближчим часом, всіх собак повісять на Залужного": російські фейки і маніпуляції за 14 лютого
23:51
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: "Лаціо" зупинив "Баварію", а ПСЖ переміг "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
23:38
на фото: Майк Джонсон
"Кордону гаплик - через тебе, людино": Білий дім присвятив віршовану валентинку спікеру Джонсону
23:10
Парвіз Насібов
Фільчаков та Насібов принесли Україні ще дві медалі ЧЄ з боротьби
22:51
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти після "виборів" президента РФ планують завозити на ТОТ росіян на місце українців, - Спротив
22:41
Дженнаро Гаттузо
Гаттузо визначив склад "Марселя" на матч зі "Шахтарем"
22:32
Оновлено
десантний корабель "Цезар Куніков"
"Віз вантаж з Новоросійська до Севастополя": Буданов розповів подробиці знищення російського корабля "Цезар Куніков"
22:08
фейк
"Буданов за наказом Зеленського готував замах на Макрона": роспропаганда запустила новий фейк
22:02
Каміла Конотоп
Українка Конотоп здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
21:33
Рустем Умєров
F-16 за графіком та більше дронів: Умєров розповів про підсумки Рамштайну
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
Які літаки та гелікоптери підсилять Повітряні сили ЗСУ, а які, навпаки, завдадуть додаткових проблем. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV