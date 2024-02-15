Організатори запрошують, чекають виступу, а наша влада не випускає. Начебто через "ймовірну небезпеку" для Петра Порошенка під час перебування у Європі. Росіяни куражаться, пишучи по "смертельну небезпеку"...

А це нічого що на цій же конференції планується участь президента Зеленського? Йому нічого не загрожуватиме, ні? От добре...

Згадалося, що на одній із попередніх конференцій у Мюнхені, першій для Зеленського, його команда наполягала, щоб під час його виступу у залі не було його попередника. А то, не дай Боже, ще питання йому якесь поставить. Чи просто приверне до себе увагу аудиторії.

Тепер же не треба ставити умови організаторам, можна дати вказівку Стефанчуку чи Буданову — просто не випускати лідера опозиційної фракції за межі України. Ймовірна небезпека у воюючій країні, яка подається регулярним обстрілам, то ніщо, порівнянл з уявною небезпекою перетнутися десь у коридорах конференції з нинішнім президентом...

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У мене є тільки одна версія щодо причин того що відбувається із забороною на міжнародні зустрічі членів парламентської опозиції. Страх. Патологічний страх конкуренції. Навіть на міжнародній арені. Це замість кооперації (співробітництва) й національного лідерства у цій справі.

А могли б вийти на сцену і в один голос говорити зі світом. З одними меседжами, голосом національних інтересів. Бо момент справі дуже небезпечний. Не для Зеленського чи Порошенка, для усіх громадян, усієї країни.

Але ні. Без уявної конкуренції із Залужним повернулася уявна конкуренція із Порошенком. Ну, от нащо знову вганяти націю в депресію?

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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