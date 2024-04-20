Чому так? Що робити?

1. Ні, ніякі українці в цьому не унікальні.

Ось вам для порівняння свіженьке:

- Партнери. В астрологію вірять 34% американців. Скільки ж вірять в реінкарнацію, на 1% менше в йогу як в духовну практику.

- Вороги. 36% росіян вірять в астрологію. 59% - у чаклунство і ворожбу (!), 30% - у можливість спілкуватися з душами померлих.

2. Віра в езотерику сильніша там, де менший рівень релігійності.

Західний регіон — вірять в езотеричне 38%, на Сході, Півдні та в Центрі - 46%. Тут я дещо поясню: з падінням загального рівня релігійності (а весь західний світ зараз — це поле, де рівень релігійності падає) люди часто схильні шукати інші джерела духовної практики.

Так, втрата релігійності відбувається не завжди на користь наукового мислення. Часто — це повернення до більш примітивних магічних практик. Що ми й спостерігаємо і в Україні, і багато де ще.

Є, звісно, території де ми спостерігаємо активний синкретизм релігії та магічних практик (Африка, частково Америка), але зазвичай релігія і магія — це конфліктні світоглядні конструкти.

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3. Віра в езотерику прямо корелюється з віком. Чим старша людина, тим більше вона схильна вірити у це все. Від 26% віри у молоді 20-29 віра зростає до 51% у категорій 60+ і 70+. Це теж цілком логічно. Старші покоління у нас в принципі більше схильні шукати відраду у магічних практиках, особливо якщо не залучені до релігії. Страх смерті й соціальна невизначеність (не треба, думаю, розповідати як живе переважна більшість пенсіонерів в Україні) підштовхує.

4. Чим бідніше — тим більше віри. Ні, тут пояснення не тільки бажане для "атлантів": це не через інтелект. Точніше — далеко не тільки через інтелект. В першу чергу, знову таки, це питання соціальної стабільності та передбачуваності майбутнього. Тому в категорії дуже низьких доходів (пенсіонерів, наприклад) рівень езотеризації 65%, а далі відсоток дуже швидко падає.

5. Інтернет нескінченно розширив можливості як конспірологів розносити свої ідеї (активакцинатори, пласкоземельці, носії різних теорій змов), так і шарлатанів продавати свої гадання на таро і по зірочках у ютуб чи тік-ток.

Якщо раніше віщуни й прихильники концепції світового уряду переважно працювали через "сарафанне радіо", то тепер у них буквально є канал комунікації з усім світом.

6. Українці ще непогано тримаються. У 2023 році КМІС зробив для американського Національного демократичного інституту дослідження щодо психологічного здоров'я. Так от, 66% українців відзначали погіршення психічного здоров’я після 24.02.2022 (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Це при тому, що у нас через специфічні уявлення про маскулінність чоловіки частіше в таких опитуваннях брешуть. І ось на цьому фоні у нас показники кращі ніж у росіян (як мінімум 60% не вірять у віщунів), і приблизно релевантні американським.

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7. Чому якщо ви не входите у ці 43%, вам не слід розслаблятися? Бо що в умовах гострих криз (війна, економічна криза, бідність, гостра невизначеність майбутнього) здатність людей в принципі опиратися емоційному впливу, маніпуляціям падає. І повернення до магічного мислення проявляє себе не тільки в езотериці.

Хтось зістрибує до більшої релігійності, якщо пощастить. Хтось стає критично вразливим до теорій змов і конспірології. Хтось шукає "чарівну пігулку" у фінансових пірамідах (саме тому всі найбільш відомі фінансові піраміди виросли в часи криз — що та ж МММ, що американські приклади), грі в казино заради того, щоб збагатитися (а не щоб розважатися), сектах. А часто — все відразу.

8. Якщо вже казати про освіту, то і конспірологія, і езотерика тримаються на поганій гуманітарній освіті. Тому якщо вже хтось хоче боротися з цим — соціологія, психологія та історія є найкращими ліками. Бо коли ти розумієш, які процеси рухають людей до віри в карти таро чи знак Козерога, ставитися критично простіше.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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