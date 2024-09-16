Така ймовірність існує будь-де на земній кулі, але в нас, в Україні, вона нині суттєво вища. Завтра цією людиною можеш стати ти сам. Завтра може не настати.

Тому треба максимум цінувати кожне сьогодні, кожного, хто поруч з нами в цьому сьогодні. Це жахлива дефляція життя — чим його менше (в днях чи людях), тим воно дорожче.

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Тому маємо помічати кожного, ще коли вони з нами, висловлювати свою повагу не лише як шану за тими кого не стало, писати про інших добре не лише в некрологах. Бачити не лише цінність в іншому, а й цінність інших.

Хай ті з нас, хто переживе цей час, згадуватимуть його як найважливіший у своєму житті період — наповнений саме життям і сенсом, попри постійні страшні, несправедливі й безглузді смерті довкола.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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