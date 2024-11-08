Ну, хоче уряд повернути додому українців. Не тільки тих, хто виїхав з 2022-го, а навіть тих, хто виїхав раніше. Однак у цій стратегії нема жодного слова про створення робочих місць. Причому, я не кажу що уряд має сам створювати ці місця — для цього є купа фіскальних, інвестиційних, монетарних інструментів.

А тепер скажіть мені, який сенс повертатись в Україну людині, яка досить довгий час працює в Польщі? Щоби що? Щоб тут сидіти без роботи й перебиватись випадковими заробітками?

Знову ж таки, я не кажу про висококваліфікованих фахівців, які без проблем можуть знайти роботу. Я кажу про переважну більшість, яка не може!

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І з цього приводу я дуже добре памʼятаю як той самий Шмигаль ще у 2020-му обіцяв створити 500 тис. робочих місць. А за фактом, згідно з офіційною статистикою, з 2020-го по 2021-й кількість робочих місць скоротилась на 200 тис!

Так вони в мирний час не могли розв'язати це питання. Як вони збираються розв'язувати проблему в післявоєнний час?

А коли війна закінчиться, то проблема робочих місць буде стояти ще гостріше. Бо втрачено купу виробничих потужностей на окупованих територіях. Деякі підприємства зупинились через війну і втрату ринків збуту. Хтось скоротив експорт. І відновити всі ці втрачені позиції буде дуже складно. На це підуть роки.

Тільки на ці питання уряд не дає відповіді у своїй стратегії.

І я, правда, не розумію, як можна писати демографічні стратегії у відриві від цих важливих факторів.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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