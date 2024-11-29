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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Для Осі зла Третя світова вже почалася

Володимир В'ятрович
29 листопада, 2024 п'ятниця
10:02
Погляд

Проблема Третьої світової не в тому, чи і коли вона почнеться. А в тому, що для Росії та її союзників вона триває

Зміст

Додаткова проблема для нас — війна знов, як і перші дві, на нашій землі. 

Але попри це, третя для нас може бути не лише викликом, але й шансом

Цього разу Україна — не територія, а субʼєкт, ми маємо державу і армію. А ще союзників. 

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Коли й вони, врешті, усвідомлять, що війна почалась, проти чітко сформованої Вісі зла воюватимуть не лише українські вояки.

Джерело

Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир В'ятрович
Війна з Росією
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