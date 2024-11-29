Додаткова проблема для нас — війна знов, як і перші дві, на нашій землі.

Але попри це, третя для нас може бути не лише викликом, але й шансом.

Цього разу Україна — не територія, а субʼєкт, ми маємо державу і армію. А ще союзників.

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Коли й вони, врешті, усвідомлять, що війна почалась, проти чітко сформованої Вісі зла воюватимуть не лише українські вояки.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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