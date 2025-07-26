Він же перший і запропонував як саме краще розділяти владу: на τὸ βουλευτικόν, яка вирішує, що робити; τὸ περὶ τὰς ἀρχάς, яка робить; та τὸ δικαστικόν, яка проводить оцінку зробленого. З його часів таке розділення — основа республіканства, яке є антитезою до монархії.

В Україні від її незалежності класичне розділення на парламентську, виконавчу та судову влади у більшості випадків було симуляцією розділення. Хіба парламент час від часу проявляв субʼєктність. Тому і виникали Майдани, які намагалися розвіяти задуху владних монополій. Читайте також: Виступи молоді. Спроба політологічного аналізу Майдани самі ставали формами реального і працюючого розділення влади, протиставляючи себе владі інституалізованій. Але Майдани не перетворювалися на інституції, і будь-яка влада після кожного Майдану, в першу чергу, намагалася повернути собі всю монополію влади, руйнуючи її розділення.

НАБУ і САП стали єдиною формою реального розділення влади на рівні інституцій — на тлі інституцій, які б це розділення мали втілювати, але лише імітували його. Наш народ це відчуває, і тому така кількість людей виступила після вчорашнього рішення влади. Люди не стільки захищають антикорупційні інституції, які не були досконалими, скільки принцип розділення влади та республіканство.