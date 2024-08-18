Для УПЦ МП немає альтернативи — тільки переговори з ПЦУ
Усі священнослужителі мали шанс у грудні 2018 року співстворити єдину ПЦУ.
Адепти УПЦ намагаються виправдатись, чому вони досі МП.
Кажуть, що Помісні церкви відмовились би визнавати самочинну автокефалію УПЦ.
Тому, мовляв, якщо УПЦ МП розірве зв'язки з РПЦ — вони у "лімбі" опиняться, не визнані ніким! А далі — натяками: мовляв, краще вже з Москвою. Приховуючи чомусь цей факт від парафіян, усупереч закону від грудня 2018 року.
Але ж лукавлять.
По-перше, усі священнослужителі мали шанс у грудні 2018 року співстворити єдину ПЦУ. До цього закликали і Вселенський Патріарх Варфоломій, і держава на чолі з Президентом Порошенком, і численні патріоти всередині самої УПЦ МП. Спогорда відмовились. "Пшик буде, а не Томос" - казали. А був Томос.
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По-друге, після Томосу УПЦ МП і так у "лімбі" - це частина іншої церкви на канонічній території автокефальної Української православної церкви (ПЦУ). Ніхто не ставить під сумнів статус священнослужителів — але церковна приналежність створює колізію, яку треба розв'язувати.
По-третє, церковна історія знає чимало прикладів цивілізованого розв'язання подібних питань. Була б воля. Першоієрархи ПЦУ неодноразово і публічно, і в переговорах заявляли про готовність на такі варіанти. От щойно знову звернулися із таким закликом.
Однак це відкидають в УПЦ МП. Вони чекають. Хто на російські танки. Хто на "мір", умовою якого буде "ні армії, ні мови, ні віри" (як ледь не сталось у Стамбулі навесні 2022 року). Хто на "паралельну автокефалію" чи "ставропігію" від Вселенського (попри численні заяви Фанару про неможливість таких варіантів)...
Але правда в тому, що жодного із цих варіантів не буде.
Альтернативи переговорам з ПЦУ немає.
Якщо для усвідомлення цього верхівкою УПЦ МП держава має прямо заборонити діяльність РПЦ на території України — значить, це треба зробити.
Ухвалюємо проєкт 8371!
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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