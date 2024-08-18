Адепти УПЦ намагаються виправдатись, чому вони досі МП.

Кажуть, що Помісні церкви відмовились би визнавати самочинну автокефалію УПЦ.

Тому, мовляв, якщо УПЦ МП розірве зв'язки з РПЦ — вони у "лімбі" опиняться, не визнані ніким! А далі — натяками: мовляв, краще вже з Москвою. Приховуючи чомусь цей факт від парафіян, усупереч закону від грудня 2018 року.

Але ж лукавлять.

По-перше, усі священнослужителі мали шанс у грудні 2018 року співстворити єдину ПЦУ. До цього закликали і Вселенський Патріарх Варфоломій, і держава на чолі з Президентом Порошенком, і численні патріоти всередині самої УПЦ МП. Спогорда відмовились. "Пшик буде, а не Томос" - казали. А був Томос.

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По-друге, після Томосу УПЦ МП і так у "лімбі" - це частина іншої церкви на канонічній території автокефальної Української православної церкви (ПЦУ). Ніхто не ставить під сумнів статус священнослужителів — але церковна приналежність створює колізію, яку треба розв'язувати.

По-третє, церковна історія знає чимало прикладів цивілізованого розв'язання подібних питань. Була б воля. Першоієрархи ПЦУ неодноразово і публічно, і в переговорах заявляли про готовність на такі варіанти. От щойно знову звернулися із таким закликом.

Однак це відкидають в УПЦ МП. Вони чекають. Хто на російські танки. Хто на "мір", умовою якого буде "ні армії, ні мови, ні віри" (як ледь не сталось у Стамбулі навесні 2022 року). Хто на "паралельну автокефалію" чи "ставропігію" від Вселенського (попри численні заяви Фанару про неможливість таких варіантів)...

Але правда в тому, що жодного із цих варіантів не буде.

Альтернативи переговорам з ПЦУ немає.

Якщо для усвідомлення цього верхівкою УПЦ МП держава має прямо заборонити діяльність РПЦ на території України — значить, це треба зробити.

Ухвалюємо проєкт 8371!

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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