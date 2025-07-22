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OPINION

Доки Укртранснафта помпуватиме російську сировину до Європи?

Володимир Омельченко
22 липня, 2025 вiвторок
18:08
Погляд

Чи ще не на часі припинення компанією "Укртранснафта" надання послуг із транзиту російської нафти?

Зміст

Як відомо, у грудні 2019 р. була укладена додаткова угода між ПАТ "Укртранснафта" (УТН, 100% державної власності) та російською державною монополією із транзиту нафти АТ "Транснєфть" (ТРН) щодо надання послуг із транзиту російської нафти південною гілкою нафтопроводу Дружба, що повністю пролягає територією України. 

Додаткову угоду підписав з української сторони генеральний директор УТН М. Гавриленко, з російської – віцепрезидент ТРН С. Андронов. Термін дії угоди – 1 січня 2020 р. – 1 січня 2030 р. Пікантності ситуації придає той факт, що очолює  АТ "Транснєфть" близька до російського фюрера людина, колега по роботі в КДБ у НДР, генерал ФСБ пан М. Токарєв. Крім того, ця особа знаходиться під міжнародними санкціями.

Виникає питання до юристів. Чи порушила УТН законодавство про санкції проти компаній агресора, коли значний час після повномасштабного вторгнення перебувала у прямих комерційних відносинах з АТ "Транснефть", що дозволило останній поповнити російський бюджет на багато мільярдів доларів?       

Російська нафта, газ та електроенергія роками після російської агресії  переміщалися безтурботно українськими трубопроводами та мережами електропередачі  так, що аж гуло, наповнюючи російський військовий бюджет мільярдами доларів та євро для підготовки до широкомасштабної агресії й вже після неї. Як це не дивно, УТН продовжила надавати послуги з транзиту вуглеводнів РФ, ні на мить їх не зупинивши, навіть після Бучі, Охматдиту й безлічі інших злочинів проти людства. 

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Тільки особиста позиція президента В. Зеленського, яка, ймовірно, була сформована, серед іншого, завдяки інформаційному впливу групи незалежних експертів (Макогона, Гончара, Клименко, Войцицької, Несходовського, Омельченка та інших) призвела нарешті із 1 січня 2025 р. до зупинки транзиту російського газу через Україну. Це рішення можна прирівняти до контрольного пострілу у скроню "Газпрому" (один із головних спонсорів війни), що через нього щорічно недотримуватиме понад 6 млрд дол. США. З Нового року в "Газпромі" почалися масові звільнення не тільки у його виробничих філіях, але навіть у центральному апараті Компанії відраховано до 2 тис. співробітників. Водночас російський уряд, щоб зберегти монополіста, вже запланував регулярне значне підвищення цін на газ та е/е для населення й бізнесу.

На запит Еспресо ТВ, "Укртранснафта" відповіла, що вона вже немає начебто контрактних зобов’язань із російськими нафтовими компаніями. Так, із липня 2024 р. частина російської нафти компанії "Лукойл" проходить через Україну за посередництвом прокладки компанії MOL, але від цього російський бюджет не став отримувати менше грошей не на один цент від транзиту нашою країною. 

Насправді угорська нафта переміщається українськими трубами тільки на папері, а реально це та ж сама російська нафта. Крім того, ще є нафта Сургутнефтегаза, Татнефти, Славнефти та багатьох інших компаній. Чи не за тим же самим вищезгаданим десятирічним контрактом між УТН та ТРН вона й надалі йде до Угорщини та Словаччини?      

Хай там як, залишається незаперечним фактом транзит російської нафти трубопроводами УТН, що дозволяє рашистам отримувати щодоби близько  16 млн дол. США, а це вартість тисячі ударних дронів. Крім величезної фінансової допомоги агресору з боку УТН, Україна ще зазнає значної політичної шкоди, адже проросійські уряди Орбана та Фіцо тримаються саме на російській нафті, яку Україна їм доставляє "власними руками". 

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Також можу із впевненістю сказати, що припинення транзиту нафти через Україну завдало б моментально фінансової та політичної шкоди РФ набагато більшої, ніж так звані санкції проти "тіньового флоту", або зниження стелі цін на нафту. Китай, Індію та Туреччину ця стеля абсолютно не турбує, а це 90% збуту усієї російської нафти. Сподівання на вторинні санкції згідно з законопроєктом Грема-Блюменталя? Що США підуть на пряму торгівельну війну із Китаєм та своїм союзником Індією? Так це вже було. Д. Трамп вдарив санкціями по КНР, а потім сам злякався залишити США без рідкісноземельних матеріалів та дешевих товарів, які в Америці виробляти буде дуже дорого для споживачів, а значить смертельно для республіканців.                          

Що робити? Увести невідкладні санкції на транзит російської нафти територією України незалежно через які компанії ця нафта оформлена – російські чи з будь-якої іншої країни. Одночасно доцільно Угорщині та Словаччині запропонувати використовувати маршрут Одеса — Броди для транзиту нафти з альтернативних джерел. Це дозволить даним країнам за допомогою України не тільки замістити російську нафту на ринках вказаних країн, але й значно диверсифікувати їм джерела постачань. У післявоєнний період поновлення даного маршруту створить базу для інвестицій в українське перероблення, знизить залежність від імпорту нафтопродуктів та створить нові робочі місця й додаткову додану вартість в Україні. 

Джерело

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

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Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Словаччина
Європа
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
Війна з Росією
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