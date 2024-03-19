Bloomberg: Через атаки українських безпілотників в останні дні зупинили роботу або скоротили випуск продукції три російські НПЗ, на які припадає 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Це наслідки зокрема і дронової атаки СБУ одразу трьох нафтопереробних заводів — не тільки в Рязані (великий постачальник пального для всього московського регіону), а й у Кстово (Нижегородська обл) та Кіришах (Ленінградська обл – єдиний НПЗ на північному заході Росії). Джерела підтверджують, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ скеровує безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - свідчить джерело в СБУ.

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Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів Росії.

Це хороший аргумент для союзників, в котрих зростає песимізм щодо санкційного тиску конкретно у нафтовій сфері, бо санкції надто часто обходять. А тут атаки дронами одразу згортають частину експорту і помітно обмежують внутрішнє забезпечення пальним. Одразу і різко падають нафтові доходи. Союзники напевне оцінили потенціал саме таких інструментів розв'язання проблеми економічного забезпечення російського нападу – бо саме останніми днями почали з’являтись новини про фінансування великих поставок дронів до України.

Дрони СБУ, як бачимо, і ми, і союзники, є максимально ефективним інструментом поточного перекриття дихання російської військової машини. Санкції розраховані на надто довгий часовий лаг – в нас немає стільки ресурсів, щоб просто спокійно чекати вдушення економіки ворога. Але спільно з точковими атаками результат моментальний і очевидний.

"Дронова економічна війна" - ще одне нове слово в сучасній теорії військових дій, вписане саме СБУ. Спецслужбою, а не військовим відомством. Поряд з тактикою застосування безпілотних важких брандерів на морі та іншими новітніми рішеннями для масштабної війни.

СБУ, винищуючи паливний потенціал ворога, не забуває одночасно обламувати йому крила: крім атак на НПЗ було атаковано дронами (разом з іншими структурами сил оборони) авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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