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OPINION

Дрова як квінтесенція української політики

5 листопада, 2024 вiвторок
18:00
Погляд

Як ви правильно зрозуміли, приїхавши до батьків, я взяла рулетку й пішла міряти, у скількох метрах кубічних від кримінальної й адміністративної відповідальності я перебуваю*

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Звісно ж, у дровах. Дровах із власного саду.

Ну, бо депутати нам подарували зміни до Кримінального кодексу, якими ввели кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконну заготівлю і зберігання дров, вирубаних у чагарниках. На яких нема документів. 

На Чернігівщині дрова заготовляються здебільшого коштом чагарників, якими обростають хати-пустки. І це, я вам скажу, навіть питання безпеки. Бо хз, що там заведеться. Не вірите? 

2 роки тому, замість якогось платтячка, я купила собі акумуляторну пилку. Бо пиляти молоді зарослі вишняку хрін ще кого наймеш. Стою, значить, пиляю. Чую, верещать мої качки, як дурні. Залітаю у двір і бачу німу сцену: якась тварина тримає мою качку за горло. Спершу думала, дикий  пес. А ні — лисиця. Чи то з переляку, чи то з гніву я заверещала так, що лисиця випустила качку й утекла через півтораметровий тин. В чергові чагарники. І якщо їх не пиляти, то далі до мене в гості почнуть ходити бурі ведмеді.

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Сільські чоловіки, які ще лишились, заготовляють дрова на зиму саме з таких чагарників, і ясно, що без жодних документів. І звісно, що за ціною часом в 5 разів дешевшою, ніж ті, хто зробив із цього свій бізнес. 

Ніяка баба на Чернігівщині не має ніяких папірців на дрова. А от кубів дров цілком може виявитись як мінімум на адміністративку.

Попередня редакція закону встановлювала таке покарання для вирубки 2 гектарів лісу. Зараз це просто чагарники. Тобто якщо ти вирубав дерева на городі сусідської баби, тобі це навіть дозволили, а бамажки нема, то в принципі ти обʼєкт зацікавлення поліції. 

Спитала вчора в депутатів, що в чатах по дровах? "Та хз, але скандал знатний". Дехто навіть не повірив, що вони таке вчудили. Один з авторів законопроєкту, пан Гетманцев нічого не зміг пояснити Суспільному щодо своєї ініціативи, крім, що хтось попросив підписати. 

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Гм, ну що ж. Можна було б прочитати висновки головного юруправління ВР — вони тут були короткі, включаючи те, що шкода від вирубки чагарників від воєнного стану не зростає. Але хто його там читає. 

Їхала додому, думала напатрати на болоті очерету. Передумала, закон також установлює штраф за самовільне сінокосіння, заготівлю очерету й збирання горіхів. 

Що ж — буду без очерету в хаті. 

Тут десь пів року тому стояв дикий хай через зарплати апарату ВР. Чесно, іноді думаю, що краще було б уже оплачувати апарат, якщо депутати не здужають читати. Але щось мені сильно чується чийсь комерційний інтерес. На  авторів гляньте. 

Таке враження, що перед зимою, коли людям буде дорога кожна дровина, на цьому вирішили зробити бізнес для своїх. Техас мають грабувати лише техасці.

*Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Кримінал
Україна
Верховна Рада
політика
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Слуга народу
історії з життя
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