Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кримінальні дрова: для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного
OPINION

Кримінальні дрова: для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного

Іванна Климпуш-Цинцадзе
5 листопада, 2024 вiвторок
16:05
Погляд

Оця немислима історія з дровами – глум над людьми і євроінтеграцією, за який, до речі, в жодному з читань не голосувала лише "Європейська Солідарність"

Зміст

Попереду важка зима. 

Влада ледве пальцями ворушить, щоб підготувати до неї країну, але натомість зібралася штрафувати й садити до в’язниць тих, хто запасся дровами, щоб пережити це випробування. 

Для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного. 

І ініціатори цієї ідеї подають це як вимогу "сякого-такого" ЄС. 

Мовляв, ось вам і євроінтеграція!

А це не так!

Читайте також: Історія з дровами: як проста сільська баба стала на старості років бандиткою

Ми справді маємо важливі зобов’язання з захисту довкілля, але терміни їхнього виконання не є ще чітко зафіксованими, тобто це взагалі далеко від найнагальніших євроінтеграційних завдань! 

Крім цього, посилення відповідальності за незаконні рубки дійсно є частиною права Євросоюзу, але конкретні форми й ступінь відповідальності громадян за завдану шкоду національні держави визначають самі. 

Не кажучи вже про те, що для такої важкої безпекової та гуманітарної ситуації, в якій ми є, ми також маємо можливість відтермінування виконання навіть чітко зафіксованих євроінтеграційних завдань. 

Загалом, якби було щире бажання зупинити незаконні рубки, то насамперед впорядкували б ситуацію в лісовому господарстві, а вже потім притягали б до відповідальності насамперед тих, хто незаконно рубає, а не тих, хто купує. 

А для цього треба правоохоронці й суд, і це якраз нагальна вимога ЄС, чітко прописана у свіжому звіті Єврокомісії, – реформа правосуддя.

Джерело

Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Кримінал
Україна
Верховна Рада
ЄС
політика
євроінтеграція
Слуга народу
Читайте також:
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
16:29
Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних
16:14
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу хоче запропонувати "мільйони доларів" та вихід з Гази представникам ХАМАСу за звільнення заручників, - ЗМІ
16:08
знищений російський танк Т-72
З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ
16:00
вибори в США
Вибори в США: у штатах відкрилися перші виборчі дільниці
15:53
Україна Польща
Віцепрем'єр Польщі Гавковський заявив, що Зеленський намагається втягнути його країну у війну. У ЦПД відреагували
15:50
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
15:44
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли село на Харківщині: двоє загиблих
15:44
щеплення вакцинація
ЮНІСЕФ передав Україні 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії
15:40
За найкраще висвітлення війни в літературі й мистецтві: оголосили лауреатів Премії Богдана Хмельницького
15:37
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Дніпропетровщина в критичному стані, а про фортифікаційні споруди дуже мало інформації, - депутатка облради Немченко
15:29
армія КНДР
РФ навчає військових КНДР на Курщині застосовувати дрони різних типів
15:27
Оновлено
опалення
По всій країні, окрім Херсонщини, стартував опалювальний сезон
15:18
Вийшов трейлер новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", саундтреком стала пісня Klavdia Petrivna
15:16
повінь в Іспанії
Повінь в Іспанії: щонайменше 217 жертв, в аеропорту Барселони перенесли авіарейси, зупинено приміське залізничне сполучення
14:40
До Українського легіону, який формують у Польщі, подали заявки понад 500 українців з 30 країн
14:33
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 23
14:29
Міністерство фінансів
Мінфін за 10 місяців залучив до держбюджету майже 500 млрд грн від продажу державних облігацій
14:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Чому російська пропаганда активізувалася саме зараз
13:57
До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг
13:56
негода, леп
Без світла другу добу: в Маріуполі через негоду знеструмлені 30 трансформаторних підстанцій
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Санду не може вважатися президентом Молдови
13:43
"ППО – це, можна сказати, курорт": актор Олег Іваниця розповів, чим займається у війську
13:32
путін літак
Путін і Макрон не приїдуть на кліматичний саміт COP29 в Азербайджан, - Euro News
13:31
дерев'яний супутник
У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник
13:23
"Жінка у протигазі", Бенксі
У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі
13:11
Субсидії та пільги: уряд запускає програму зимової підтримки українців
13:05
Анонс
Зустріч "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві
Військові письменники зберуться на резиденцію "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024
12:57
КНУ ім. Шевченка
У КНУ ім. Т. Шевченка обмежать використання Telegram на службових пристроях
12:53
На фронті загинув харківський барабанщик гуртів "Заводь" і Soom Микола Amorth Состін
12:51
Дональд Трамп і Найджел Фарадж
"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"
12:47
Ексклюзив
Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару, - експерт з авіації Романенко
12:46
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ віддає перевагу Донецькому напрямку: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:45
Збройні сили України
Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК
12:33
Однокласник Володимира Івасюка Валерій Маначинський презентував книжку про шкільні роки музиканта
12:32
електросамокати
Окупанти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3-тя штурмова
12:18
Анонс
Медіадні-2024: афіша
Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція про виклики і тенденції в медіапросторі
12:15
погода, хмарність, туман, осінь
Від -3 °C до +13 °C: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 6 листопада
12:08
Трьом експосадовцям часів Януковича оголосили вироки у справі про події 2010 року
12:07
OPINION
Історія з дровами: як проста сільська баба стала на старості років бандиткою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV