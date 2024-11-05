Попереду важка зима. Влада ледве пальцями ворушить, щоб підготувати до неї країну, але натомість зібралася штрафувати й садити до в’язниць тих, хто запасся дровами, щоб пережити це випробування. Для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного.

І ініціатори цієї ідеї подають це як вимогу "сякого-такого" ЄС. Мовляв, ось вам і євроінтеграція!

А це не так! Читайте також: Історія з дровами: як проста сільська баба стала на старості років бандиткою

Ми справді маємо важливі зобов’язання з захисту довкілля, але терміни їхнього виконання не є ще чітко зафіксованими, тобто це взагалі далеко від найнагальніших євроінтеграційних завдань!

Крім цього, посилення відповідальності за незаконні рубки дійсно є частиною права Євросоюзу, але конкретні форми й ступінь відповідальності громадян за завдану шкоду національні держави визначають самі.

Не кажучи вже про те, що для такої важкої безпекової та гуманітарної ситуації, в якій ми є, ми також маємо можливість відтермінування виконання навіть чітко зафіксованих євроінтеграційних завдань.

Загалом, якби було щире бажання зупинити незаконні рубки, то насамперед впорядкували б ситуацію в лісовому господарстві, а вже потім притягали б до відповідальності насамперед тих, хто незаконно рубає, а не тих, хто купує.