Кримінальні дрова: для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного
Оця немислима історія з дровами – глум над людьми і євроінтеграцією, за який, до речі, в жодному з читань не голосувала лише "Європейська Солідарність"
Попереду важка зима.
Влада ледве пальцями ворушить, щоб підготувати до неї країну, але натомість зібралася штрафувати й садити до в’язниць тих, хто запасся дровами, щоб пережити це випробування.
Для чистого феодалізму бракує хіба подимного або подушного.
І ініціатори цієї ідеї подають це як вимогу "сякого-такого" ЄС.
Мовляв, ось вам і євроінтеграція!
А це не так!
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Ми справді маємо важливі зобов’язання з захисту довкілля, але терміни їхнього виконання не є ще чітко зафіксованими, тобто це взагалі далеко від найнагальніших євроінтеграційних завдань!
Крім цього, посилення відповідальності за незаконні рубки дійсно є частиною права Євросоюзу, але конкретні форми й ступінь відповідальності громадян за завдану шкоду національні держави визначають самі.
Не кажучи вже про те, що для такої важкої безпекової та гуманітарної ситуації, в якій ми є, ми також маємо можливість відтермінування виконання навіть чітко зафіксованих євроінтеграційних завдань.
Загалом, якби було щире бажання зупинити незаконні рубки, то насамперед впорядкували б ситуацію в лісовому господарстві, а вже потім притягали б до відповідальності насамперед тих, хто незаконно рубає, а не тих, хто купує.
А для цього треба правоохоронці й суд, і це якраз нагальна вимога ЄС, чітко прописана у свіжому звіті Єврокомісії, – реформа правосуддя.
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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