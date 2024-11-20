Я зустрічався з Джо Байденом у різних форматах, коли він був віцепрезидентом. Після цих зустрічей я був впевнений, що Україна йому не байдужа і він щиро за неї вболіває. З моменту нашої першої розмови також було зрозуміло, що Байден вміє приймати сміливі рішення . І власне під цим кутом зору я розглядаю зараз його спадок.

По-перше , за його президентства рівень підтримки України з боку США став безпрецедентним, можна сказати — рекордним.

По-друге, Байден показав себе державником, знявши кандидатуру з виборчих перегонів. Пізно він це зробив чи ні – це нехай оцінюють політичні експерти. З мого погляду, він вчинив безумовно як державник, поставивши національні інтереси вище політичних амбіцій.

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