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OPINION

Джо Байден завершує президентський термін. Що зроблено для України та яких рішень очікувати далі

Володимир Гройсман
20 листопада, 2024 середа
12:03
Погляд

Завершення президентського терміну Джо Байдена за два місяці і його останні важливі рішення наводять на роздуми про те, що він зробив для України

Зміст

Я зустрічався з Джо Байденом у різних форматах, коли він був віцепрезидентом. Після цих зустрічей я був впевнений, що Україна йому не байдужа і він щиро за неї вболіває. З моменту нашої першої розмови також було зрозуміло, що Байден  вміє приймати сміливі рішення. І власне під цим кутом зору я розглядаю зараз його спадок. 

По-перше, за його президентства рівень підтримки України з боку США став безпрецедентним, можна сказати — рекордним.

По-друге, Байден показав себе державником, знявши кандидатуру з виборчих перегонів. Пізно він це зробив чи ні – це нехай оцінюють політичні експерти. З мого погляду, він вчинив безумовно як державник, поставивши національні інтереси вище політичних амбіцій.  

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46-й Президент США вже увійшов до підручників історії, але у нього ще є 60 днів, щоб дописати кілька нових абзаців. Останній тиждень вже приніс добрі новини, які ми цінуємо, і які водночас засвідчують чітке розуміння наших потреб Сполученими Штатами. 

У цій війні авторитаризму проти демократії росіяни ведуть "переговори" ракетами, демонструють безкарність, вбиваючи цивільних, прагнуть залякати та навʼязати згоду з їхнім порядком денним. 

Саме тому постійна підтримка США вкрай важлива, щоб витримати тиск і зберегти єдність союзників. Меню наступних можливих рішень загальновідоме, й Україна говорить про них роками на всіх рівнях: безумовний дозвіл ракетних ударів вглиб російської території західною зброєю, закриття неба над Україною та запрошення України до НАТО. 

І готуючись до прийняття цих рішень, потрібно памʼятати, що для українців і українок, наших захисників та захисниць на рахунку кожен день!

Джерело

Про автора. Володимир Гройсман, український політик, експрем'єр-міністр України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
ракетний удар
допомога США Україні
зброя для України
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