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OPINION

Ескалація і підвищення ставок – це наш шанс

Сергій Марченко
27 травня, 2024 понедiлок
10:01
Погляд Сергій Марченко

Про Московію, casus belli, мобілізацію в Росії та ескалацію

Зміст

Є одне просте питання, яке чітко й однозначно розставляє всі крапки над "і". Ось воно: чому Путін не провів мобілізацію з самого початку вторгнення?

Якщо вдуматись у це питання, очевидно: Путіну дуже невигідна тривала війна з санкціями та втратами сотень мільярдів доларів.

Також очевидно, Путіну не вигідно вистрілювати всі радянські боєприпаси та втрачати радянську техніку у війні з нами, бо він залишиться голий і босий проти НАТО.

То чому він як дурник не оголошував мобілізацію на початку вторгнення, щоб швидко отримати результат і не зазнавати збитків?

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І тут ми приходимо до простого, як двері, висновку.

Не оголошував мобілізацію Путін з однієї-єдиної причини: ризики від загальної мобілізації Путін розцінював більшими, ніж можливий профіт. Бо одне діло наймати найманців, зеків і корінні народи добровольцями й зовсім інше — насильно забирати в армію москвичів.

Є тільки одна причина, чому московити досі не бунтують проти війни: війна зараз економічно вигідна учасникам. Генетичні відходи заробляють гроші, які їм не снилися, рідня отримує щедрі гробові за домашніх тиранів, яких не шкода. Тому нема бунтів, тому всім нормос.

Але цей баланс зразу зміниться, якщо війна стане не добровільною угодою, а обтяжливим обов'язком ненароджених для війни російських хіпстерків.

Я переконаний, ескалація і підвищення ставок – це наш шанс. Я не бачу проблем у мобілізації в Росії. Бо наша основна проблема не те, що їх багато, а те, що в нас нічим по них стріляти. Звільнення Херсона показало, що як тільки в нас є хоча б не паритет по снарядах, а хоча б 50% від того, що мають вони, у московитів починаються величезні проблеми.

Мобілізація та ескалація з боку Росії буде по барабану Україні, якщо США розблокують допомогу. Щобільше, ескалація гарантовано збільшить підтримку України.

Зате в Росії почнуться процеси, які дуже не сподобаються Путіну. І одного дня він може опинитися на держаку лопати, як Каддафі.

Всі події, які зараз відбуваються у Росії навколо нашої війни, говорять про те, що Путін дуже сильно поспішає укласти мир. Це не поведінка лідера, який упевнений у своїй перемозі.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
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