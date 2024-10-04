Директор цієї установи пан Навроцький заявив про пошукові роботи на Волині та Східній Малопольщі. Якщо ви не зрозуміли, про які, крім волинських територій, ідеться, то це нормально.

Тому що Галичину таким терміном іменували тільки короткий період 1922-1939. І причина його запровадження тоді була виключно політичною.

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Таким чином українську Галичину вписували в загальнопольський наратив, витирали її українськість. Звісно, робили це не лише найменуванням, але системною політикою полонізації освіти, культури, соціальної підтримки польських переселенців.

Вжитий директором ІНП термін "Східна Малопольща" - це не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками. А про жаль за втраченими територіями, які так і не стали польськими.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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