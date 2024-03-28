"Гаряча картоплина" мобілізації: з ким грають у пінг-понг?
Реверанс від союзників на адресу Зеленського: добре, ти не хочеш ризикувати й так на третину просілим рейтингом. Ми це розуміємо і приймаємо
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на Київському безпековому форумі: "Вам потрібні не лише гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих та поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється".
Перед цим під час візиту до Києва сенатор Ліндсі Грем закликав Україну відправити молодь до 25 років на фронт і якнайшвидше ухвалити закон про посилення мобілізації.
А між цими заявами прем'єр Шмигаль озвучив протилежне: в України немає більше необхідності мобілізувати 500 000.
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Цікава послідовність. Зеленський так і не ризикнув взяти на себе належну відповідальність за дуже непопулярне рішення про мобілізацію. Але й озвучити те, що сподобається більшості виборців — що мобілізації не буде — він теж не наважився.
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Очевидно, з огляду на однозначну позицію союзників, котрі такого демаршу категорично не зрозуміють. Тому виборців заспокоїти доручили Шмигалю.
А представники союзників чимдалі частіше відкрито вимагають не просто мобілізації, а ширшої мобілізації.
Можливо, це певною мірою реверанс від союзників на адресу Зеленського: добре, ти не хочеш ризикувати й так на третину просілим рейтингом. Ми це розуміємо і приймаємо. Тому візьмемо роль "злого поліцейського" на себе. Щоб ти міг сказати виборцям: це не моя ініціатива — цього жорстко вимагають союзники, від яких прямо залежить виживання України. Тож не виконувати цю вимогу ми не можемо, доведеться все ж запроваджувати необхідну мобілізацію.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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