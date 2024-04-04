Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Гаванський синдром": зрозуміло, що нічого не зрозуміло
OPINION

"Гаванський синдром": зрозуміло, що нічого не зрозуміло

Антон Швець
4 квітня, 2024 четвер
12:09
Погляд Антон Швець

Прочитав розслідування Інсайдеру про "гаванський синдром"

Так називають певну сукупність наслідків від використання якоїсь невідомої зброї проти американських дипломатів. Симптоми досить не чіткі, у всіх все по різному, так що тривалий час влада США воліла "не ескалювати напругу" і відмовлялася визнавати це нападами на дипломатів. Бо треба ж було реагувати, якщо це атаки. Це при тому, що десятки людей не змогли продовжувати повноцінну роботу після атак цієї зброї.

Інсайдер достатньо точно синхронізував переміщення агентів ГРУ світом та деякі атаки на американських дипломатів. Тепер ми впевнені, що це не набір різних тактик Куби, Ірану, Китаю та РФ, а саме російська розробка. Якщо що, це самі ті грушники, які труїли Скрипаля. Прям той самий Мішкін, який разом з Бошировим-Чепігою і труїв.

Оскільки всі симптоми вказували на акустичну зброю, скоріш на все, на інфразвук та ультразвук, то в деяких випадках у США були причини відмовлятися вірити, що це все сплановані атаки.

Бо деякі люди були під атакою в ситуації коли пряма видимість назовні була відсутня. Відповідно це не міг бути звук, бо він погано пробиває через стіни(і потрібна б була величезна потужність) і загалом міг бути задетектований апаратурою посольств, наприклад через банальну вібрацію. Така апаратура в посольствах є, на випадок якщо хтось хоче підкопатися у посольство. А детекції не було.

Читайте також: РФ звинуватила Україну в тероризмі, а ми вигадували правові евфемізми

Тривалий час все списували на депресію, ліки та перенавантаження. США офіційно спростувало, що ці випадки могли бути цілеспрямованою атакою у 2023 році. Однак відмахуватися США було складно, бо деякі жертви були црушниками чи спецпризначенцями, які часто проходять всі види обстежень.

І в деяких випадках було зрозуміло, що точно щось сталося, бо тільки що людина була здорова на 100% і проходила всі тестування, а тепер їй гаплик, як спеціалісту. Було якесь втручання.

Скоріш за все, використовувалося мікрохвильове випромінювання з хитрою модуляцією, яке і може викликати ілюзію акустичного удару у жертви. Там далі багато медичних термінів, не буду їх наводити. Інсайдер виявив, що саме той центр, який і отруює людей, займався вивченням відповідних синдромів. І саме ті люди, які розробляли "Новічок".

Апаратура для таких нападів, звісно, повинна бути великою за габаритами, бо потрібен і генератор, і специфічні антени. Загалом все це зазвичай розміщується в автівках розміром з мінівен. І все ж провезти їх у багато країн світу не було занадто великою проблемою. Бо провозили.

Питання: а навіщо грушникам тоді бабратися з "Новічком", який залишає сліди, не завжди вбиває саме жертву, може вбити ще когось, якщо в них є така ефективна зброя для виведення з ладу політичних опонентів і взагалі кого завгодно? Бо якщо воно працює на посольствах, то в чому складність випромінювати в кафе та офіси.

Читайте також: Проблема в путінській Росії чи в Росії-матушці?

Можлива відповідь: під сфокусованим випромінюванням жертва повинна бути тривалий час. І якщо вона переміщується, то ефективність падає. Але ж люди сплять в домівках і визначити  розташування ліжка у будівлі нескладно. І житлові приміщення дисидентів явно менш захищені ніж посольства. Підганяй тачку і випромінюй хоч всю ніч.

Тому, скоріш, відповідь в тому, що грушники знали, що їх суперзброя працює не на всіх людей однаково ефективно. І тому рандомно працювати по дипломатах було окей, щоб принаймні деякі з них відмовлялися працювати проти Росії. І такі випадки були. А вже їх колеги відмовляться працювати по Росії вже самостійно, бо будуть враховувати, що і по них відпрацюють. Тому ця зброя використовувалася для роботи на масу, і там де використання хімічної зброї могло викликати проблеми. А всіх інших вже травили "Новічком".

І тут виникає питання. А небажання американських топових функціонерів щось робити з РФ дійсно пов’язано з якимись раціональними причинами, чи з їхнім страхом потрапити під удар зброї, існування якої вони ж і не визнають? Бо не всіх же охороняють так ретельно та довічно, як президентів США.

Сподіваюсь, що тепер посольства та посадові особи США придбають якісь детектори мікрохвильового випромінювання, щоб не потрапити під атаку. І у когось стане більше рішучості.

Ну, і сподіваюсь, що нарешті суворі люди з Ленглі задумаються про помсту певним в/ч ГРУ генштабу РФ. Бо безкарність провокує.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Здоров'я
Росія
російська армія
Куба
тероризм
ГРУ
США
Читайте також:
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Іран
4 квітня, 2024 четвер
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
3 квітня, 2024 середа
Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.96
    Купівля 38.96
    Продаж 39.46
  • EUR
    Купівля 42.21
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 квітня
12:44
Анонс
Обкладинка фільму Знищити повністю або частково
Знищити повністю або частково: в ефірі Еспресо фільм-розслідування про злочини росіян
12:41
Всеволод Князєв
Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонили від здійснення правосуддя
12:39
На фото: O.Torvald
O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль сьогодення
12:39
ЗСУ
Упродовж березня 2024 року РФ здійснила 2120 атак українських позицій на фронті, - британська розвідка
12:35
Справи Майдану: Судитимуть колишнього заступника командира кримського "Беркуту"
Справи Майдану: судитимуть ексначальника беркуту з Криму
12:35
У Кривому Розі почали створювати "невеликі джерела електроенергії": Вілкул розкрив деталі
12:24
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Безпека України важлива для безпеки НАТО, ми шукаємо потужні способи підтримки", - Столтенберг
12:15
імпорт електроенергії
Польща аварійно викупила надлишки української електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 4 квітня
12:13
Херсонська область
На Херсонщині ввели обмеження щодо в'їзду іноземців
11:50
СБУ затримала ще одного "крота" в ЗСУ, який наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині
СБУ затримала контрактника ЗСУ, який передавав ворогу координати вогневих позицій та фортифікацій
11:47
Ексклюзив
Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути лише непридатність, - правозахисниця Денісова
11:41
форма ЗСУ
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
11:27
Артем Шило
Заволодіння 94,8 млн грн Укрзалізниці: ексраднику ОП Шилу обрали запобіжний захід
11:25
дощь, гроза, парасоля, негода
У Києві 3 квітня зафіксували рекордну швидкість вітру
11:16
Telegram логотип
Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ про заборону месенджера
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО відзначає 75 років, головною загрозою для Альянсу залишається Путін і його ядерна зброя. Акценти світових ЗМІ 4 квітня
11:07
лісова пожежа
Понад три доби палає ліс навколо тимчасово окупованого Смолянинового, - голова Луганської ОВА
11:05
Новини компаній
Ferrexpo запускає новітній технологічний комплекс пресфільтрації для підвищення ефективності та екологічності виробництва
11:00
Руслан Стефанчук
Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на розгляд вже на найближчому засіданні, - Стефанчук
10:54
ЗАЕС
Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл
10:54
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
"Знаємо стратегічні плани ворога": генерал Маломуж оцінив ефект від можливої мобілізації 300 тис. росіян
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 квітня: скільки коштують долар та євро
10:30
Оновлено
Харків війна з росією безпілотник Ігор Терехов
Нічна атака "шахедами": у Харкові є влучання у багатоповерхівку, загинули четверо людей
10:24
електроенергія, шахеди
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині та Дніпропетровщині: у Міненерго розповіли про наслідки
10:20
Оновлено
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали з ТОТ Запорізької та Херсонської областей
10:09
OPINION
Ірина Геращенко
Американські політики занадто обережні
10:00
АЕС Фукусіма
В Японії стався землетрус, у зоні дії - АЕС "Фукусіма-1"
10:00
НАТО
НАТО виповнюється 75 років: навіщо і ким було створено Альянс та як він підтримує Україну
09:59
Міністерство оборони України
Держоператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року
09:50
Kyivstar, Київстар
СБУ встановила хакерів, які атакували "Київстар": дані передадуть у Міжнародний кримінальний суд
09:36
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Уночі РФ атакувала Україну 20 "шахедами": сили ППО знищили 11 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Херсонська область
На лівобережній Херсонщині ворог не застосовує техніку через українські fpv-дрони, - речник УДА "Південь" Братчук
09:27
Сергій Шойгу
У Росії заявили про нібито готовність Франції вести діалог щодо України. У Парижі відреагували
09:21
пташиний грип
Якщо пташиний грип почне ширитися серед людей, це загрожує новою пандемією, - Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів
08:40
Курт Волкер
Волкер назвав удари по РФ "чесною грою", а обмеження Заходу на такі атаки - примусом "воювати зі зв'язаною за спиною рукою"
08:29
Інфографіка
Атака шахедів, ЗСУ
Засіб ППО, 9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:00
OPINION
Карл Волох
В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися
07:56
Володимир Путін
Путін не шукав способу припинення війни та планує піти на ескалацію, - Bloomberg
07:44
Маттео Сальвіні
Парламент Італії розглянув вотум недовіри віцепрем'єру Сальвіні через зв'язки з РФ, частина депутатів підтримала відставку
06:48
лукашенко, путін
Білорусь передала пропагандистські книги в школи на ТОТ України, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV