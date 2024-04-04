Так називають певну сукупність наслідків від використання якоїсь невідомої зброї проти американських дипломатів. Симптоми досить не чіткі, у всіх все по різному, так що тривалий час влада США воліла "не ескалювати напругу" і відмовлялася визнавати це нападами на дипломатів. Бо треба ж було реагувати, якщо це атаки. Це при тому, що десятки людей не змогли продовжувати повноцінну роботу після атак цієї зброї.

Інсайдер достатньо точно синхронізував переміщення агентів ГРУ світом та деякі атаки на американських дипломатів. Тепер ми впевнені, що це не набір різних тактик Куби, Ірану, Китаю та РФ, а саме російська розробка. Якщо що, це самі ті грушники, які труїли Скрипаля. Прям той самий Мішкін, який разом з Бошировим-Чепігою і труїв.

Оскільки всі симптоми вказували на акустичну зброю, скоріш на все, на інфразвук та ультразвук, то в деяких випадках у США були причини відмовлятися вірити, що це все сплановані атаки.

Бо деякі люди були під атакою в ситуації коли пряма видимість назовні була відсутня. Відповідно це не міг бути звук, бо він погано пробиває через стіни(і потрібна б була величезна потужність) і загалом міг бути задетектований апаратурою посольств, наприклад через банальну вібрацію. Така апаратура в посольствах є, на випадок якщо хтось хоче підкопатися у посольство. А детекції не було.

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Тривалий час все списували на депресію, ліки та перенавантаження. США офіційно спростувало, що ці випадки могли бути цілеспрямованою атакою у 2023 році. Однак відмахуватися США було складно, бо деякі жертви були црушниками чи спецпризначенцями, які часто проходять всі види обстежень.

І в деяких випадках було зрозуміло, що точно щось сталося, бо тільки що людина була здорова на 100% і проходила всі тестування, а тепер їй гаплик, як спеціалісту. Було якесь втручання.

Скоріш за все, використовувалося мікрохвильове випромінювання з хитрою модуляцією, яке і може викликати ілюзію акустичного удару у жертви. Там далі багато медичних термінів, не буду їх наводити. Інсайдер виявив, що саме той центр, який і отруює людей, займався вивченням відповідних синдромів. І саме ті люди, які розробляли "Новічок".

Апаратура для таких нападів, звісно, повинна бути великою за габаритами, бо потрібен і генератор, і специфічні антени. Загалом все це зазвичай розміщується в автівках розміром з мінівен. І все ж провезти їх у багато країн світу не було занадто великою проблемою. Бо провозили.

Питання: а навіщо грушникам тоді бабратися з "Новічком", який залишає сліди, не завжди вбиває саме жертву, може вбити ще когось, якщо в них є така ефективна зброя для виведення з ладу політичних опонентів і взагалі кого завгодно? Бо якщо воно працює на посольствах, то в чому складність випромінювати в кафе та офіси.

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Можлива відповідь: під сфокусованим випромінюванням жертва повинна бути тривалий час. І якщо вона переміщується, то ефективність падає. Але ж люди сплять в домівках і визначити розташування ліжка у будівлі нескладно. І житлові приміщення дисидентів явно менш захищені ніж посольства. Підганяй тачку і випромінюй хоч всю ніч.

Тому, скоріш, відповідь в тому, що грушники знали, що їх суперзброя працює не на всіх людей однаково ефективно. І тому рандомно працювати по дипломатах було окей, щоб принаймні деякі з них відмовлялися працювати проти Росії. І такі випадки були. А вже їх колеги відмовляться працювати по Росії вже самостійно, бо будуть враховувати, що і по них відпрацюють. Тому ця зброя використовувалася для роботи на масу, і там де використання хімічної зброї могло викликати проблеми. А всіх інших вже травили "Новічком".

І тут виникає питання. А небажання американських топових функціонерів щось робити з РФ дійсно пов’язано з якимись раціональними причинами, чи з їхнім страхом потрапити під удар зброї, існування якої вони ж і не визнають? Бо не всіх же охороняють так ретельно та довічно, як президентів США.

Сподіваюсь, що тепер посольства та посадові особи США придбають якісь детектори мікрохвильового випромінювання, щоб не потрапити під атаку. І у когось стане більше рішучості.

Ну, і сподіваюсь, що нарешті суворі люди з Ленглі задумаються про помсту певним в/ч ГРУ генштабу РФ. Бо безкарність провокує.

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Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

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