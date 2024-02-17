Герої в Авдіївці дають час на створення нових оборонних ліній
Ще на початку серпня, під час контрнаступу, писав про те, що наші хлопці на фронті дають час для того, аби встигнути підготувати серйозну лінію оборони на випадок, якщо ворог перейде в наступ
Як показує життя, саме облаштування капітальних споруд та правильних інженерних рішень на лінії оборони має вирішальне значення під час війни.
Сподіваюсь, що влада і нове військове командування розуміє ті елементарні речі, які розуміє навіть пересічний цивільний.
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Бо та інформація, яка є у відкритих джерелах про Авдіївку, і не тільки, викликає вже не тривогу, а питання виживання країни.
Це не перебільшення, на жаль.
Час спливає з катастрофічною швидкістю.
Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик
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