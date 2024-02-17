Як показує життя, саме облаштування капітальних споруд та правильних інженерних рішень на лінії оборони має вирішальне значення під час війни.

Сподіваюсь, що влада і нове військове командування розуміє ті елементарні речі, які розуміє навіть пересічний цивільний.

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Бо та інформація, яка є у відкритих джерелах про Авдіївку, і не тільки, викликає вже не тривогу, а питання виживання країни.

Це не перебільшення, на жаль.

Час спливає з катастрофічною швидкістю.

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Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик

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