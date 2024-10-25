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OPINION

Гутерреш остаточно зробив ООН картковим будинком

Володимир Ар'єв
25 жовтня, 2024 п'ятниця
18:05
Погляд

Мені зрозуміло, що генсек ООН Гутерреш приїхав до РФ, щоб продемонструвати світу свої "миротворчі" наміри

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Мені також зрозуміло, що ефективність в цьому питанні була нульовою, але він на успіх і не сподівався — лише піар-ефект від діяльності "миротворця" для певних гравців, явно не зі списку демократичних і цивілізованих. 

А головне, мені зрозуміло, що цим візитом Гутерреш остаточно зробив ООН картковим будинком, генсек якого відвідує воєнного злочинця, визнаного таким Міжнародним кримінальним судом. Фактично, відтепер система світової безпеки, створена після двох світових воєн, добита остаточно.

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Гутерреш зараз сильно підіграв путінській стратегії перегляду світового порядку, заради якої він у 2014 і розвʼязав війну проти України і яка виявилась ООН не по зубах. Картковий будинок починає розсипатись, як такий, що не здатен вирішити жодної серйозної проблеми, але готовий прийняти гру за правом сили.

Найближчі роки будуть важкими для усіх, бо історія доводить, якою ціною створювались нові системи світової безпеки.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Росія
ООН
Володимир Путін
Війна з Росією
Антоніу Гутерреш
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