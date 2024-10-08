Дорослі ж думають, а що вони мають зробити, щоб мати те, що їм потрібно. Їх дії спрямовані на створення умов, що забезпечать необхідні умови для отримання бажаного. У взаємодії з іншими дорослими вони пропонують реалізувати інтереси цих інших дорослих, ангажуючи їх таким чином у процес реалізації власних інтересів.

Політика, геополітика, міжнародні відносини — це про дорослі відносини. Не кажучи вже про війну та досягнення перемоги в ній…

Якщо ми воліємо перемогти, то з нашими західними партнерами потрібно мати дорослу розмову.

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Ми маємо пропонувати розв'язання глобальних проблем безпеки з перспективи інтересів партнерів, говорити про зону нашої відповідальності та довгострокові гарантії, які опираються на довгу волю зацікавлених численних груп інтересів в Україні, якщо не в змозі, на цьому етапі, опиратись на громадянське суспільство.

Для ефективної роботи зі США, нам потрібно знайти відповідь на питання "Що ми маємо зробити, щоб наша діаспора при ухваленні рішення, за кого голосувати, керувалась фактором позиції щодо підтримки України?".

В таких умовах позиція американських еліт відносно підтримки України була б не зовнішнім, а внутрішнім питанням. Бо від цієї позиції залежали б результати виборів.

Відтак Республіканська та Демократична партії, конкуруючи за голоси американців українського походження, змінювали б свою політику відносно підтримки України.

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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