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OPINION

Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?

Костянтин Корсун
29 червня, 2024 субота
14:02
Погляд Костянтин Корсун

Скажу відверто: запустити публічний чат-бот Армія+ у Телеграмі для військових та членів їх сімей – таке могли придумати тільки у ФСБ*

Зміст

Під час війни проти Росії зробити онлайн-сервіс для українських військових на продукті, повністю підконтрольному Росії – я не вірю у настільки запущену фазу розумової відсталості. Більше схоже на цілком свідому диверсію.

Про радикальну шкідливість ворожого продукту Телеграму я довблю вже п’ять років – рівно стільки, скільки при владі молода команда фанатів цієї кремлівської соцмережі. Наскільки ця любов безплатна – згодом покаже слідство.

Але навіть якщо хтось вважає усі мої безнадійні заклики конспірологією, хто наївно вірить у розіграний РФ-спецслужбами спектакль "Телеграм блокували на роіссі", чи повівся на тупий розвод Дурова "Телеграм зареєстровано в Дубаї" - давайте про простіші речі поговоримо, зрозуміліші. Трошки технічні, але вже потерпіть.

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Так от, чат-бот АрміяХрест – він не шифрований, а дані збираються на серверах Телеграм. Ну, така вже особливість: задля швидкості роботи та зручності користування — жертвують безпекою. Тому що наскрізне шифрування уповільнює швидкість передачі даних: така його особливість, на жаль.

Усі месенджери змушені робити цей тяжкий вибір: швидкість роботи чи безпека користувачів. Якщо Signal, Threema, WhatsApp та навіть вс*атий Viber вирішили, що безпека все ж важливіша, то у Дурова свідомо зробили вибір не на користь безпеки. Щоб пересічні бурмотіли "зате зручно" і користувалися якомога частіше.

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А відсутність шифрування у ТГ-боті АрміяХрест та зберігання даних на серверах Телеги означає тільки одне: усі запити будуть читатися та аналізуватися супротивником. Кожен користувач чат-бота може бути ідентифікований.

Далі можна визначити його приналежність до військової частини, геолокацію, приблизні або точні координати. І ще багато чого. Щодо членів сімей так само: ворог тепер знатиме хто кому дружина, брат, батько, дитина, де вони наразі знаходяться, тому їх можна буде знайти, залякати, шантажувати, знищити "новічком" тощо.

За характером та статистикою найчастіших питань чат-бота можна визначати больові точки української військової системи – і бити по них інформаційно-прицільно.

Також можна проводити через офіційний чат-бот цільові інформаційні спецоперації: наприклад, … хоча ні, не буду підказувати.

Про усі ці особливості роботи Телеграму знають усі спецслужби світу й ефективно ним користуються – і наші також, між іншим.

Але зробити в російському Телеграмі офіційний чат-бот, де можна легко ідентифікувати українських військовослужбовців та членів їх сімей – таке міг зробити лише свідомий ворог України. Який займає високу державну посаду, краде з українського бюджету мільйони доларів, допомагає російському бізнесу в Україні, блокує петиції про заборону російського Телеграм, свідомо веде руйнівну державну політику у сфері цифровізації. І це я не про Катю (вона по суті ніхто). "Скажітє, как єво завут?".

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І пох йому на усі ці ваші дописи у ваших хвесбуках. Ця мразота боїться лише сили – як і їхні лептеногі хазяї. Бояться, що обурені люди вийдуть під стіни їхніх маєтків та розкішних офісів, як це було у 2004 та 2014.

Мені цікаво, де зараз знаходиться "рівень останньої краплі". Що змусить українців викинути агентуру ФСБ з влади в Україні? Оприлюднення списків військових частин? Публікація адрес, паспортів та установчих даних на всіх незручних журналістів-розслідувачів та їх близьких? Оголошення "виборів у Дії"? Публічне спалення незручних блогерів на перехресті Ділової та Антоновича? Нічого з переліченого, навіть разом взяте?

Повторюю: агентура кремлівських спецслужб розставлена на найвищих щаблях влади в Україні. І проєкт Арімя+ у Телеграм – це прямий тому доказ.

Але СБУ чомусь вперто цього "не помічає".

Джерело

Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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військові
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Війна з Росією
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Військові новини
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