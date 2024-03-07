Видання WP пише, що це, ймовірно, пов'язано із бажанням Білого дому посадити поруч із пані Оленою вдову російського політика Навального Юлію. І ця можливість викликала в української першої леді дискомфорт.

Не певен, що саме це було єдиною причиною відмови пані Олени.

Можливо, причина в небажанні відкрито підтримувати таким чином Джо Байдена напередодні президентських виборів у США, де всі шанси на перемогу має інший кандидат.

А може бути, що причина в затримці з допомогою США.

У Офісі президента України могли вирішити, що такий візит не сприятиме виділенню грошей. Або просто були ображені на слабку позицію Байдена щодо підтримки України.

Офіс президента України взагалі пояснив відмову "накладкою графіків". Ніби Олена Зеленська вже запланувала зустріч із дітьми-сиротами.

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Але навіть якщо відкинути всі інші версії, то і Навальної як причини буде достатньо.

Насправді Україна вже неодноразово демонструвала на офіційному рівні, кого сприймає як реальну російську опозицію:

Це росіяни у лавах ЗСУ, які воюють проти Путіна із зброєю в руках. Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та інші підрозділи. Це представники поневолених народів Росії, які борються за свою незалежність від Москви. Формально вони поки що теж всі росіяни. Але Верховна Рада послідовно приймає рішення, якими визнає незалежність таких народів. Остання така постанова — про право інгуського народу на створення суверенної національної держави.

Ось ці військові ЗСУ з російськими паспортами, ці лідери національно-визвольних рухів мали б сидіти поруч з Оленою Зеленською. І тоді, ймовірно, відмови б не було.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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