Кілька запитань до спікера Ради
Сьогодні Рада голосуватиме за відновлення незалежності НАБУ та САП
Перед цим спікеру парламенту слушно було б дати відповіді на кілька важливих запитань:
- Хто і чому позбавив ці структури незалежності, поспіхом ухваливши закон 12414, ввівши його у дію?
- Хто відповість за спробу узалежнити НАБУ і САП?
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- Кого президент вже звільнив з посади за підготовку правок до закону 12414 щодо НАБУ і САП, які поставили таким чином під загрозу європейську допомогу під час війни та, власне, і сам рух України до Європи?
Але Руслан Стефанчук, як співавтор кризи за номером 12414, певен, промовчить.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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