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OPINION

Кілька запитань до спікера Ради

Сергій Руденко
31 липня, 2025 четвер
10:04
Погляд

Сьогодні Рада голосуватиме за відновлення незалежності НАБУ та САП

Зміст

Перед цим спікеру парламенту слушно було б дати відповіді на кілька важливих запитань:

  • Хто і чому позбавив ці структури незалежності, поспіхом ухваливши закон 12414, ввівши його у дію?
  • Хто відповість за спробу узалежнити НАБУ і САП?

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  • Кого президент вже звільнив з посади за підготовку правок до закону 12414 щодо НАБУ і САП, які поставили таким чином під загрозу європейську допомогу під час війни та, власне, і сам рух України до Європи?

Але Руслан Стефанчук, як співавтор кризи за номером 12414, певен, промовчить.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
євроінтеграція
НАБУ
Сергій Руденко
Руслан Стефанчук
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